Александр Лукашенко потребовал усилить работу МВД по профилактике и пресечению бытовых преступлений

Новости Беларуси. Президент потребовал усилить работу МВД по профилактике и пресечению бытовых преступлений. 7 августа Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Главе государства доложено об изменениях в штатной структуре МВД и кандидатурах по некоторым должностям, которые планируется замещать в ближайшее время. Также речь шла и о реформировании системы органов внутренних дел.

Основные этапы пройдены успешно, сейчас идет доработка некоторых аспектов. К концу года, как и требовал президент, все преобразования в ведомстве планируют завершить.

Также главу государства проинформировали о результатах работы МВД по итогам шести месяцев, об оперативной обстановке и некоторых аспектах борьбы с наиболее опасными преступлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Президент обратил внимание на рост бытовых убийств. Это проблема для Министерства внутренних дел сегодня. Основная часть этих преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, сегодня мы не доходим до каждого случая, до каждой квартиры, где происходят насильственные действия, где гибнут люди.

Президенту были доложены, предложены некоторые изменения в штатной структуре Министерства. Обсуждался вопрос участия Министерства внутренних дел, министра в наблюдательном совете хоккейного клуба «Динамо-Минск», наведение порядка в финансовой сфере деятельности клуба, особенно что касается заработных плат участников. Мной также были доложены предложения в этой части. И какая-то перспектива этой работы. В целом доклад строился как на цифровых показателях, так и на оценке обстановки, на положении дел в системе Министерства внутренних дел, перспективах развития.