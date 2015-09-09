Новости Беларуси. Семен Шапиро провел выездную пресс-конференцию в Столбцовском районе. Журналисты республиканских и местных СМИ посетили ряд предприятий Столбцовщины. Район показывает положительную динамику в развитии и претендует стать лучшим в Минской области по итогам года.

Минская область также на лидирующих позициях среди регионов страны. Только по уровню инвестиций Минщина уступает столице.

Между тем регион привлекателен для капиталовложений. Большие надежды возлагают на развитие китайско-белорусского технопарка, а также свободных экономических зон. Значительные средства необходимо освоить и на строительстве нового калийного рудника на Любанщине. По словам председателя облисполкома, инвестиции помогут улучшить жизнь людей в южных районах Минской области.

Семен Шапиро, председатель Мингорисполкома:

Солигорский район, Слуцкий, Стародорожский, Любанский. Уверен, у них начнется новая веха жизни. Это огромнейшие инвестиции, это рабочие места, это предложение строителям. Они будут строить, дорожники работать. И масса других организаций нашей южной части области там найдут себе применение. Это очень важно.

Семен Шапиро также подвел итоги жатвы. В столичном регионе в 2015 году получили хороший хлебный каравай: 2 миллиона 200 тысяч тонн. Несмотря на засуху, уборочная в области прошла успешно. Среди лидеров губернатор отметил Логойский район, где собрали на 22 тысячи зерна больше. 20 тысяч тонн к прошлогоднему караваю добавили вилейские хлеборобы, 16--тысячную прибавку обеспечили в Столбцовском районе. Между тем в регионе уже скоро планируют преодолеть и трехмиллионный рубеж по намолоту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Мингорисполкома:

Идет научно-технический прогресс, появляются новые возможности производственные, материальные, технологические, профессиональные для производства гораздо лучших результатов. Мы могли, и можем, и будем делать гораздо больше. У нас сегодня приросты по свинине 125%, производство свинины, птицы – 112%, молока – 107%. Но молока можно давать тоже 120%. И думаю, что ту работу, которую мы сейчас ведем в области животноводства, через год она даст результат. Поэтому три миллиона будет у нас и шесть тонн на корову будет у нас. И, думаю, не так долго придется этого ждать.