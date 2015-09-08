Российский премьер Медведев поблагодарил Беларусь после заседания Евразийского совета в Гродно

Период после запуска Евразийского экономического союза стал более напряженным, чем этап самого создания объединения. Такое мнение сегодня высказал премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков представлял позицию нашей страны на Евразийском межправительственном совете, который прошел в Гродно. На встречу прибыли и премьеры Армении, Кыргызстана, России и Казахстана. Как идет продвижение по пути либерализации и снятия барьеров внутри Союза, и какие камни преткновения существуют до сих пор, расскажут наши корреспонденты.

К полудню правительственные кортежи стран-участниц заседания евразийского межправительственного совета стали съезжаться к Гродненскому облисполкому. Фото на память и начались основные переговоры. Главные темы встречи – скоординированная промышленная политика, макроэкономическая и финансовая стабильность. Ведь чтобы относительно новое интеграционная структура работала как единое целое -- необходима единая позиция всех ее участников.

Виктор Христенко, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Согласованная промышленная политика означает придание нового смысла, нового значения для тех инструментов регулирования, которые у нас есть – для поддержки экспорта, для изменения тарифов на таможенные позиции и так далее.

Белорусский премьер предложил коллегам заострить внимание на подготовке концепций общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. А также презентовал проект электронной маркировки меховой продукции - для борьбы с «серым» импортом.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Двигаясь по пути либерализации и снятия барьеров в торговле, мы неизбежно подходим к чувствительным вопросам, требующим компромисса национальных и наднациональных интересов. И коль скоро мы нацелились на столь амбициозную задачу, как построение единого экономического пространства, надо набраться терпения и уверенно двигаться вперед.

По итогу сегодняшних переговоров подписаны два межправительственных соглашения. Речь в частности о защите прав интеллектуальной собственности. Это позволит создать соответствующий механизм между странами для поддержки и помощи в этой сфере.

Еще один пункт в гродненской программе премьеров – агротуристический комплекс недалеко от города.. Небольшая экскурсия — далее ряд двухсторонних встреч. Андрей Кобяков общается со своим российским коллегой.

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:

Спасибо белорусской стороне за хорошую организацию мероприятий в рамках межправительственного совета, за хорошие условия работы, интересные впечатления.

Сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета в Гродно сопровождали беспрецедентные меры безопасности. В областном центре были перекрыты для движения центральные улицы и некоторые пригородные трассы. А номера в большинстве городских отелей были забронированы ещё за неделю до этой встречи. Кстати, следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится в ноябре в Ереване.