А. Лукашенко о встрече с Ельциным: «Я ему говорю: Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Россию, вы ошибаетесь»

8 сентября Александр Лукашенко дал интервью представителям президентского центра имени Бориса Ельцина. Он был создан как дань памяти политику. Вскоре под эгидой центра откроется Музей первого президента России.

Борис Ельцин вошел в историю как неоднозначный политик и одновременно как человек, ставший целой эпохой в истории России. Эксперты по-разному оценивают его вклад в развитие страны.

Президент Беларуси считает, что это был политик, о котором сегодня нужно говорить вслух. Вместе с Александром Лукашенко они начинали строительство белорусского-российского союза. Своими подписями они скрепили договор о создании Союзного государства.

Воспоминаниями о работе с первым президентом России уже поделились известные политики, такие как Бил Клинтон, Тони Блэр, Нурсултан Назарбаев. Организаторы проекта уже записали более двух сотен интервью с известными политическими деятелями. Разговор с Александром Лукашенко продлился вдвое дольше, чем планировалось.

Александр Лукашенко:

На первую нашу встречу, первое знакомство очень сильный отпечаток отложила позиция Ельцина во время первых президентских выборов в Беларуси. Мы, ввязавшись в президентскую кампанию, хотели, чтобы наша страна развивалась по другому, нежели тогда произошло: пустые полки, есть было нечего в Беларуси, сплошные забастовки, демонстрации, драки. Победил на выборах, вы знаете, не кандидат от России, а совершенно неизвестный человек. Поэтому на первой встрече я захожу в кабинет, стоит Ельцин вполоборота, между нами стол – он смотрит изучающе, настороженно. До сих пор эту позу Ельцина и позу помню. Я ему часто об этом говорил. Мертвая тишина. Он не знает, что сказать. Я рассчитывал, что он хозяин, меня пригласил в Москву, это был мой первый визит, я считаю, что он должен что-то говорить. Повисла тишина. Потом я ему говорю: Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Россию, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что столица России – это ваша Москва, вы тоже заблуждаетесь – это и моя Россия, и моя Москва. Потому что вчера она была столицей и моего государства. Не я виной тому, что мы сегодня встречаемся как президенты. Вот почти дословно разговор при нашей первой встрече.