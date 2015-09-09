Делегация ПАСЕ встретилась с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой

Новости Беларуси. Делегация предварительной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжает визит в Беларусь. 9 сентября состоялась встреча представителей ПАСЕ с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Европейские эксперты и белорусская сторона обсудили подготовку к президентским выборам.

Предварительную миссию ПАСЕ возглавляет турецкий депутат Реа Деменич. В составе делегации также специальный докладчик комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Беларуси Андреа Ригони. Он занимает эту должность около года и уже не один раз приезжал в нашу страну.

Визит предварительной миссии ПАСЕ продлится и 10 сентября. Спустя месяц делегация вернется в Беларусь, чтобы наблюдать за президентскими выборами 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.