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Делегация ПАСЕ встретилась с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой

09 сентября 2015 11:02
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Новости Беларуси. Делегация предварительной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжает  визит в Беларусь. 9 сентября состоялась встреча представителей ПАСЕ с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Европейские эксперты и белорусская сторона обсудили подготовку к президентским выборам.

Предварительную миссию ПАСЕ возглавляет турецкий депутат Реа Деменич. В составе делегации также специальный докладчик комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Беларуси Андреа Ригони. Он занимает эту должность около года и уже не один раз приезжал в нашу страну.

Визит предварительной миссии ПАСЕ продлится и 10 сентября. Спустя месяц делегация вернется в Беларусь, чтобы наблюдать за президентскими выборами 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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