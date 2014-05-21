21 мая депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о здравоохранении: врач сможет отказывать в проведении аборта

Новости Беларуси. 21 мая депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о здравоохранении. Так, согласно документу, врач сможет отказывать в проведении аборта, перенаправив пациента к другому специалисту.

Предлагается установить обязательное психологическое консультирование женщин, обратившихся за проведением искусственного прерывания беременности. Депутаты 21 мая также ратифицировали ряд международных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Цецохо, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В результате всех мер, которые применяются (это и благодаря законодательной базе, обеспечивающей право женщин самой решать вопрос, созданию так называемых центров семьи и прочее) за последние 13 лет количество абортов снизилось на 77%. Соотношение числа родов и абортов сменилось в сторону уменьшения, то есть родов стало больше, чем абортов.