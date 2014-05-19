Беларусь-Латвия 19 мая. Напутствие Президента Беларуси перед игрой: Надо попросить мужиков, чтобы они поборолись!

Новости Беларуси. Александр Лукашенко заслушал доклад о ситуации в период проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Открывая совещание, президент потребовал доложить ему об организационной стороне проведения мирового первенства.

В частности, глава государства поинтересовался вопросами безопасности, медицинского обеспечения и перспективами выступления белорусской сборной на проходящем чемпионате. Основные дни мирового первенства еще впереди, отметил 19 мая Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

Первые десять дней Чемпионата мира по хоккею в Минске прошли на хорошем организационном уровне. Это отмечают и болельщики, и участники. Однако самый сложный и ответственный период мирового первенства еще впереди. Речь не только о решающих играх, но и о безопасности, и правопорядке.

19 мая в зале совещаний у Президента — руководители силовых ведомств, правительства, столичный градоначальник, чиновники спорта и медицины. С первых минут встречи стало понятно, что разговор о ЧМ будет принципиальным и деловым.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как организовано мероприятие? Есть ли претензии, вопросы в плане организации Чемпионата мира. Меня волнуют вопросы медицинского обслуживания наших гостей? Я так понимаю, мы разрешили въезд гражданам иностранных государств без медицинской страховки. То есть всякие мероприятия по их состоянию здоровья проводятся за государственный счет, за счет Беларуси. То, о чем я сказал — вопросы безопасности. Есть ли здесь проблемы? Как работает наша милиция? Службы специальные, привлеченные для обеспечения безопасности нашего чемпионата. Самое главное — игра сборной. Как известно, сегодня ключевой матч. Проиграем — значит, мы свою жизнь значительно осложним и, возможно, закончим наше выступление на этом ЧМ.

Большинство болельщиков живут в студенческой деревне в Минске. Там же для них организованы и питание, и развлечения. Также одна из самых активных фан-зон работает в центре Минска у Дворца спорта. Там праздник уже 19 мая готовы продлить до самого утра.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительно комитета:

Уже сегодня начинают прибывать новые партии болельщиков. Заполняемость гостиниц по забронированным заявкам составит свыше 90% на предстоящей неделе. Все кафе, которые расположены на проспекте Победителей, на проспекте Независимости (самые востребованные) работают до утра, то есть ограничения сняли. Также сняли ограничения по работе кафе, которые расположены во встроенных помещениях, в жилых зданиях. Тоже эти ограничения сняты — они работают до последнего клиента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Музыка гремит ночью, особенно в этих встроенных кафе. Конечно, есть какие-то неудобства для людей, но надо потерпеть эту неделю. Также всегда бывает, во всех странах. Это большой опыт организации подобных мероприятий, надо отработать все детали. Фан-зоны, которые у нас существуют, их, может быть, надо оставить в усеченном виде, но туда люди будут приходить отдыхать. Более того, опыт Минска должен быть перенесен на другие крупные города. Вот вам и внутренний рынок. Используйте этот момент, чтобы люди пили белорусское пиво.

Николай Ладутько:

Никаких замечаний по качеству пива нету. Ценовое предложение за бокал пива — 20 тыс. рублей.

Скорая неотложная помощь для гостей и участников Мирового первенства — бесплатно. Иностранцы не только пользуются услугами белорусских врачей, но и перенимают их опыт, прежде всего в организации и быстроте реагирования.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Следующий чемпионат в Чехии. Они ходят за нашими медиками, системой организацией (от арен, фан-зон), они фактически копируют. Беру на себя смелость: где-то проверяют нашу реакцию, в том числе как мы справляемся.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если проверяют вашу реакция, так это не хуже. Пусть проверяют, правильно делают.



Безопасность — жизнь и здоровье. Люди в погонах по военному четко доложили Президенту о ситуации.

Валерий Вакульчик, председатель комитета государсвтенной безопасности Республики Беларусь:

В целом деятельность органов по обеспечению безопасности чемпионата и его организации реализуется достаточно высоким уровнем координации и взаимодействия.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Все преступления и правонарушения, которые были совершены в отношении участников ЧМ либо участниками, раскрыты, в том числе с использованием новой мобильной системы, которая установлена на спортивных объектах. Мелкие хищения мы раскрываем в течение 2-3 часов, возвращая похищенное, в том числе и потерянные документы. Сегодня совершено 10 таких преступлений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Люди должны видеть, что система безопасности работает, люди в форме присутствуют, но их немного. Главное после матча смотреть, потому что кто-то в расстроенных чувствах.

Евгений Ворсин, глава организационного комитета Чемпионата мира-2014, председатель федерации хоккея Республики Беларусь:

Главное — играть сегодня свою игру, выиграть.

В череде докладов так или иначе звучала тема хоккея. За результат большой игры болеют не только зрители и игроки, но и сам Президент. Александр Лукашенко лично выходит на лед, принимая участие в различных турнирах. 19 мая глава государства пожелал нашим хоккеистам в предстоящих матчах бороться по-мужски.

Александр Лукашенко:

Я письменно проинформирован по ситуации, которая складывается в стране в связи с этим масштабным мероприятием. Единственное, попрошу - не расслабляться. Основные дни впереди. Пусть их осталось немного, но на эти дни приедут ярые болельщики и специалисты, поэтому все должно быть доведено до ума. Закончился матч - арену надо проползти, извините, на брюхе, посмотреть, чтобы было чисто, аккуратно. В фан-зонах сейчас температура высокая, влажность тоже, надо, чтобы воды было вдоволь людям напиться, мороженое и так далее. Все, что у Мясниковича на складах лежит. Давайте торговать, как положено. Не допускать излишнего роста цен - все могут смазать последние дни. Последнее всегда запоминается.

Команду перенапрягать не надо! Надо попросить мужиков, чтобы они поборолись.