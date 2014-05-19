В Беларуси может появиться региональное отделение Организации по запрещению химоружия

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в открытии на территории страны регионального отделения Организации по запрещению химического оружия. Об этом Глава государства заявил 19 мая на встрече с гендиректором этой организации. Сегодня в её состав входят 190 государств. Основная задача на нынешнем этапе — уничтожение существующих во всём мире арсеналов хим-оружия. И уже сделан по-настоящему масштабный шаг в этой сфере. По состоянию на декабрь 2013 года уничтожено около 81% мирового запаса хим-оружия. И по словам Президента, Беларусь сотрудничала и будет продолжать взаимодействие с этой организацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы и ваша организация, наверное, впервые в истории сделали такой масштабный шаг по уничтожению химического оружия. Мы всегда сотрудничали и будем сотрудничать с вашей организацией (нашей организацией, поскольку мы являемся ее членами). Мы приверженцы международной конвенции по запрещению химического оружия. И в этой части вы можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь.

Мы являемся сторонниками продвижения интересов организации на территории Беларуси и хотели бы, чтобы региональное отделение этой организации существовало в Беларуси. Мы сделаем все необходимое, если подобное решение будет принято, чтобы здесь было комфортно работать специалистам, которые будут заниматься вопросами, связанными с уничтожением и запрещением химического оружия, этого страшного смертоносного оружия.

Вы никогда не имели к нам претензий в части работы наших химических, нефтехимических предприятий. Никаких замечаний в адрес Беларуси не было. Хочу вас заверить, что такой же уровень работы наших предприятий будет впредь.

Ахмет Узюмджю, генеральный директор организации по заперщению химического оружия:

За последние 17 лет уровень взаимодействия между организацией по запрещению химического оружия и Беларусью был превосходный. Я благодарен за ту помощь, которая ваша страна оказывает организации, в том числе и за помощь в уничтожении химического оружия на территории Сирии. Наша цель полное уничтожение химического оружия на Земле, и мы уже недалеки от этого. Около 82% всего существующего химоружия уничтожено. Все страны, члены конвенции, внесли немалый вклад в реализацию ее положений. Кстати, в том числе наша организация была удостоена Нобелевской премии.