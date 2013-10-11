Александр Лукашенко: Даже если Украина завтра в НАТО вступит, мы вынуждены будем с ними выстраивать отношения, куда мы денемся?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 11 октября пресс-конференцию для российских региональных СМИ. Общение в Национальной библиотеке длилось более 5 часов. За это время прозвучало около двух десятков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов - стремительный дрейф Украины в сторону ЕС. Позиция Беларуси на это намерение.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы можете вести переговоры, заключать договоры с кем угодно, но если вы хотите к нам, то вам придется соблюдать наши договоренности. В противном случае мы не сможем с вами иметь отношения, особенно торгово-экономические. Вот это я сказал Николаю Азарову (прим. премьер-министр Украины), повторив то, что было сказано мною на закрытом заседании. И меня Путин тогда поддержал (на закрытом заседании). Я с ним разговаривал позавчера - тоже этого вопроса коснулись. Он говорит: ты прав, абсолютно правильно. Они сверенное, независимое государство, но чтобы они не закрыли путь движения потом к нам. Чтобы заключив с ними договоры конкретные по торговле, экономике они нам ущерб не нанесли. Правильная позиция? Правильная. Да, украинцы говорят подождите, подпишем мы эти соглашения. Когда они будут реализованы, как еще будут реализованы - это же вопрос. Тоже вопрос. Но это все суета, дорогие мои. Это суета. Главное то, о чем вы сказали. Украина - это наша страна, это наши люди. Они такие, как мы, трудолюбивые, порядочные. Да, у них сегодня проблем куча, они страдают, они обижаются на нас, больше на Россию и так далее. Люди ведь ни в чем не виноваты. И даже если Украина завтра в НАТО вступит, мы вынуждены будем с ними выстраивать отношения, куда мы денемся? Люди наши там. Не они сегодня определяют, что там и как будет. Поэтому нам не надо себя загонять в угол. И не надо сегодня говорить, что мы завтра с вас так, а так не получится. Надо спокойно работать с Украиной. И делать так, чтобы не было хуже от их шагов в сторону Запада. Мы должны максимум сделать. Мы с Владимиром Владимировичем обсуждали эту проблему и, я думаю, в Минске продолжим этот разговор накануне саммита СНГ.

Журналисты поинтересовались у президента — есть у него ностальгия по Советскому союзу.

Александр Лукашенко:

Это ж надо, собрались, все это обрушили. И ни у кого не было силы воли приостановить это. И вот где бы я не бывал, я везде один ответ слышу - нет Союза, нет альтернативы. Мир стал на одной опоре, однаполярен. Посмотрите, до чего договорились - исключительная нация. Это уже попахивает серединой прошлого века. Я недавно об этом сказал, к чему приводит исключительность нации. И сколько - 50 миллионов человек мы угробили с этой исключительностью. Если бы был Советский союз, не полыхал бы Ближний Восток, Арабская дуга и войны в Ливии бы не было. Не переговоры бы там вели, там бы стояли наши авианосцы и другие вооруженные корабли. И никому бы в голову не влезло воевать. А сейчас альтернативы нет. Поэтому, как я могу не переживать, не жалеть, сравнивая то, что было, зная - не все у нас было плохо. И я даже вижу все больше и больше молодежи, которая все больше и больше говорит о том, что «а вот у нас в той стране было вот так!». Поэтому, да, ностальгия большая. Что я могу себе и своим коллегам поставить в заслугу за это время - то, что мы создали свое государство. Понимаете, это была окраина, провинция, если хотите. Да, развитая, хорошая, удобная в советские времена. Не скажу, что у нас плохая была республика. С определенными недостатками. Но не было государства. Люди даже не мыслили, психологически, ментально мы к этому не были подготовлены. И мы из разрухи, подхватив страну на краю пропасти (какую страну? - обломок), мы ее сохранили, людей одели и накормили, очистили, отмыли, насколько могли, модернизировали эту страну, производства. И параллельно, это крайне тяжело, мы создали суверенное и независимое государство. Вот единственное, что я могу себе поставить в заслугу. Все остальное делал народ. И государство тоже создавал не я один. Просто мне выпало счастье идти в этом процессе впереди.