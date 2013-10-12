Российские журналисты после пресс-конференции с Александром Лукашенко: Вам повезло с президентом. Это надо признать

Новости Беларуси. Большой резонанс вызвала пресс-конференция Президента Беларуси российским региональным СМИ. Накануне Александр Лукашенко 5 с половиной часов общался с журналистами. Они задали более 30 разных вопросов. Но на самом деле обсуждали гораздо больше актуальных и животрепещущих тем.

Высказывания Александра Лукашенко уже разобрали на цитаты. Эта встреча больше напоминала откровенный разговор и вышла за рамки обычного мероприятия для журналистов. По сути, из уст главы государства прозвучали программные заявления по развитию Беларуси в экономике, внешней политике, социальной сфере и госуправлении.

Сергей Порохов, редактор отдела газеты «На страже Родины» (Ленинградская область):

Знаете, вот если бы я готовился быть президентом, или управленцем высокого уровня, как он говорит, я бы сказал, что мы здесь прошли мастер-класс «Как управлять страной».

Екатерина Глушик, обозреватель газеты «Завтра» (Россия):

Александр Григорьевич не уходит от вопросов каких-то неприятных или, может быть, даже с каким-то двойным дном. Он от этого не уходит и говорит всегда достаточно откровенно. И мы все очень довольны пресс-конференцией. Мы удовлетворили своё любопытство.

Азамат Альмухаметов, директор Башкирского спутникового телевидения «Уфа»:

Вам повезло с президентом. Это надо признать. Потому что видно, что он патриот. То есть больше всего во всей поездке меня впечатлил, естественно, Александр Григорьевич Лукашенко. Беларусь, есть нам чему у вас поучиться.

С президентом российские журналисты общались не просто в режиме «вопрос-ответ», это был обмен мнениями и впечатлениями. Корреспонденты расскажут о них на страницах своих газет, в теле- и радио эфире. Только потенциальная телеаудитория – свыше 130 миллионов человек.

Многие репортеры приезжают уже не в первый раз, чтобы увидеть реальное положение дел в Беларуси. Несколько раз в том или ином ключе звучали вопросы о белорусско-российских отношениях и перспективах Евразийской интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Глобальный финансовый кризис затронул все страны, и нас в том числе. Это негативно сказалось на темпах экономического развития, усложнило экспорт продукции и услуг, особенно со второй половины этого года. В этой связи России и Беларуси как никогда важно быть вместе, чтобы успешнее преодолевать те проблемы, которые подбрасывает нам мировой рынок.

Кстати, по сообщениям ваших коллег, и не только их, по встречам с руководителями Российской Федерации, мы точно знаем, что сейчас непросто и в Российской Федерации, особенно реальному сектору экономики. Вся наша страна – это реальный сектор экономики. То, что производится умом и руками наших людей. Поэтому нам непросто сейчас.

Важно и то, что белорусско-российская интеграция способствует укреплению единства на всем Евразийском пространстве. В этом историческое значение белорусско-российских отношений в современных условиях. Потому что мы с россиянами были первыми, кто после распада Советского Союза пошел на подобную интеграцию. Очень глубокую интеграцию, которой не достигли мы ни в Таможенном союзе, ни в ЕЭП. Никакие другие образования интеграционные такой глубины еще не имеют, как мы с Российской Федерацией. Сегодня мы поступательно, прилагая совместные усилия, движемся к созданию Евразийского экономического союза.

Хочу подчеркнуть, что эти интеграционные процессы – не пустой звук. Благодаря тесным экономическим, политическим, другим связям между нашими государствами, мы уже имеем прекрасную возможность не только реализовывать товары на огромном рынке, но и совместно защищать интересы своих стран от внешних угроз. Чувствуя братское плечо, легче проходить через новые политические, экономические вызовы. А их впереди будет немало.

Беларусь и Россия сотрудничают не только в экономике, но и поддерживают общую безопасность. Недавно прошли совместные военные учения, напомнил президент. Кстати, эти темы, как и многие другие, уже сегодня бурно обсуждали в рабочих коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой блок тем касался социальной сферы. Президент открыто говорил о проблеме зарплат педагогов, о том, что в Беларуси задумали осуществить проект «Большая семья». Глава государства высказался по поводу реформы медицины и вопросов образования. Они касаются многих жителей страны.

Белорусы:

Одна из тем, которая поднималась на пресс-конференции, это распределение. В свое время эта тема меня тоже коснулась. И я поехала отрабатывать по распределению. И, возможно, это один из плюсов, потому что я сама пыталась найти работу. Я сама не из Минска, училась в Минске, очень хотелось работать в Минске. Но по распределению я работала в Орше. Меня там очень многому всему научили.

На пресс-конференции обсуждался проект «Моя семья», на котором предлагалось давать деньги, предлагалось помогать молодым матерям. Как проект, в принципе, это неплохо – поддержка всегда нужна. Но это не должно становиться основной причиной, чтобы рожать детей.

Одна из тем, которая обсуждалась на пресс-конференции, это были зарплаты врачей, учителей. Для меня это актуальный вопрос, потому что я сама работаю врачом.