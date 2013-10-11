Российские журналисты после пресс-конференции с президентом Беларуси: Александр Лукашенко не боится неприятных вопросов, не уходит и не скрывается

Новости Беларуси. Встреча главы белорусского государства с российскими журналистами завершает их пресс-тур по республике. Репортеры смогли своими глазами увидеть как живет современная Беларусь, чтобы потом об этом рассказать у себя на родине. 130 миллионов человек - и это только теле-аудитория. По словам самих журналистов, наибольшее впечатление оставило общение с Президентом Беларуси. Возможность задать вопрос лично Александру Лукашенко была у каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Глушик, обозреватель газеты «Завтра» (Россия):

Я не впервые на такой пресс-конференции, всегда она проходит очень интересно. Нет никакой усталости, хотя сегодня она длилась более пяти часов. Никакой усталости, никакого дежавю, никакого повторения. То есть она эмоциональна, информационна, по-человечески она идет даже не с каким-то убыванием энергии у нас ли, у президента ли, а с нарастанием. И всякий раз, даже когда звучат какие-то банальные вопросы, ответы всегда точные, конкретные, расширенные.

Владимир Иващенко, корреспондент ГТРК «Смоленск» (Россия):

Александр Григорьевич не боится таких действительно колких вопросов, неприятных вопросов. Он не уходит, не скрывается. Он довольно четко, подробно рассказал о деле «Уралкалия».

Ольга Борцова, главный редактор газеты «Курская правда» (Россия):

Читая нашу прессу и видя, что транслируют по нашим телеканалам, было совершенно другое мнение. И я рада сегодня, что открыла мудрого президента, дальновидного политика и человека замечательного, который сохранил человеческие качества, - это тоже сейчас большая редкость.