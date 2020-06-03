Савиных: шероховатости на корпоративном уровне не определяют наши взаимоотношения с ближайшим союзником – Россией

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Когда мы говорим о внешнеполитических угрозах и противостоянии внешнеполитическим угрозам – это явление очень многоплановое. Это и запрет нашей продукции, которая якобы «грязная», «нечистая», «некачественная». Что мы можем этому противопоставить?

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Тут я, честно говоря, полностью не могу согласиться. Дело всё в том, что те, скажем так, шероховатости во взаимоотношениях, которые мы имеем на корпоративном уровне, они в конечном итоге никак не определяют наши взаимоотношения с нашим ближайшим союзником – Россией.

У нас вполне эффективно и хорошо все эти годы действует концепция координации внешнеполитической деятельности. У нас,по большому счёту, достаточно мало возникает проблем в сфере безопасности по различным направлениям.

И мне кажется, часто мы обращаем внимание на недостатки больше, чем, опять же, ценим достоинства. Вот здесь уже косвенно об этом говорилось. Но если говорить о внешних угрозах в целом, то я убежден, что страна масштабов Беларуси должна парировать эти угрозы за счёт скорости внутренних изменений.