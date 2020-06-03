Мусиенко: «Из нас на сломе, в 1993-95 году хотели сделать тоже Приднестровье. Чечня маленькая в центре Европы – такая войнушка, да?»

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Когда флешмоб по сбору подписей перерастает в желание раскачать и дестабилизировать ситуацию, мы видим опыт тех же США, где за последние дни уже 70 городов – у них не закончился карантин и перешёл в комендантский час и погромы на улицах, да? И это произошло моментально и лавинообразно. Поэтому, конечно, это надо и пресекать. Идут другие технологии. Это и по опыту Украины, и Армении было видно, и многих других стран. Реагировать надо по-современному и с учётом этой новой реальности. На мой взгляд, создание образа и гордость за то, что мы делали эти годы все и наш опыт построения независимого государства...

Знаете, нас оценивают зачастую лучше страны-соседи или издалека, чем мы сами. Это тоже парадокс. Те же рейтинги нашего Президента на Украине – они бьют, да и в России тоже, многим по самолюбию. Но это объективность, потому что со стороны, знаете, наверное, и лучше видно.

Выросло целое поколение людей, которые привыкли так вот жить – в мире, не понимая, что из нас на сломе, в 1993-95 году хотели сделать тоже Приднестровье. Чечня маленькая в центре Европы – такая войнушка, да? И очень быстро можно к этому же скатиться.