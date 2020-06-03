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Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад

03 июня 2020 13:34
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Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад-1

По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Кадровые решения принимались по ряду причин: собственное желание, по состоянию здоровья. В редких случаях когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями.

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Александр Лукашенко выслушал точки зрения и предложения участников совещания как в целом по работе правительства, так и по отдельным кандидатурам.

Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я знаю, что вы провели ряд консультаций, и мне внесли вчера предложения по этому вопросу. Тем не менее, с вами – людьми, которые так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят Президенту предложения, я хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться еще раз. Короче, речь идет о составе нового правительства.

При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, когда в правительство пришли новые министры, а прежних мы заменили или по их собственному желанию, переведя на новую работу, редко было, что мы освобождали членов правительства от их обязанностей как необеспечивших участок работы.  

# Парламент Беларуси # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Андрей Равков # Игорь Сергеенко # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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