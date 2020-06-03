Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад

Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Кадровые решения принимались по ряду причин: собственное желание, по состоянию здоровья. В редких случаях – когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями. Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует» Александр Лукашенко выслушал точки зрения и предложения участников совещания как в целом по работе правительства, так и по отдельным кандидатурам.