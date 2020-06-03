Александр Лукашенко: формировать состав будущего правительства мы начали давно. Наверное, полгода тому назад

Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предложения по формированию нового состава правительства обсудили 3 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Кадровые решения принимались по ряду причин: собственное желание, по состоянию здоровья. В редких случаях – когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями.
Александр Лукашенко: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»
Александр Лукашенко выслушал точки зрения и предложения участников совещания как в целом по работе правительства, так и по отдельным кандидатурам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что вы провели ряд консультаций, и мне внесли вчера предложения по этому вопросу. Тем не менее, с вами – людьми, которые так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят Президенту предложения, я хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться еще раз. Короче, речь идет о составе нового правительства.
При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад, когда в правительство пришли новые министры, а прежних мы заменили или по их собственному желанию, переведя на новую работу, редко было, что мы освобождали членов правительства от их обязанностей как необеспечивших участок работы.