Савиных об оценке ОБСЕ выборов-2019 в РБ: «Это, своего рода, такой окончательный выхлоп. Который, я думаю, изменится через 3-5 лет»

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Надо учитывать немножко исторический контекст, когда мы даём оценку, особенно, деятельности ОБСЕ. Более 30 лет коллективный Запад реализовывал серьёзный, глобальный проект: создание глобального общества с единым центром.

По большому счёту, самый главный элемент в рамках этого строительства – это был масштабный экспорт институтов во все остальные страны мира. Институтов – подчеркиваю. Причём, всех, различных. В том числе, и выборных, прав человека и так далее. Почему? Экспортируя свои институты, они облегчали управление и реализацию этого глобального проекта.

Проект провалился. Сейчас мы говорим о формировании многополярного мира. Но инерция, институциональная инерция больших организаций – она сохраняется. Поэтому ОБСЕ реально не могло придумать никакой другой оценки, кроме той, которую она придумала. И это, своего рода, такой окончательный выхлоп, в конце концов. Который, я думаю, изменится через 3-5 лет.