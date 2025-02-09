Савиных: именно с американскими грантами свобода слова в Украине исчезла – политкорректность заменила правду

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:

Сегодня противоборство между группировками такого плана в рамках политического процесса протекает на трех площадках. Это реальная война в классическом стиле. Это экономическое противоборство – мы видим санкции и запреты. И это информационная или когнитивная война, когда надо взять под контроль мышление группы людей или населения целой страны и направить в нужном направлении. Фраза прозвучала в репортаже, что без американских грантов свобода слова оказалась под сомнением. Я хочу сказать, именно с американскими грантами свобода слова исчезла. Почему? Потому что там политкорректность заменила правду.

Там можно было говорить одни идеи, и категорические нельзя или замалчивать нужно было другие. И это мир постправды, это мир нарративов. А нарратив, он не просто сообщает информацию, скорее даже наоборот. Он сообщает еще и то, как к этой информации надо относиться. И здесь, к сожалению, надо признать, поскольку строилось это десятилетиями, западный мир имеет максимальный потенциал. Все глобальные СМИ, все социальные сети, интернет находятся под их контролем. Сейчас эта монополия разрушается, но тогда – в начале 2020 года, в 2022 году – это было бесспорно. И, по сути дела, они этим оружием и воспользовались. Мы должны помнить, и это уже сегодня звучало, что когнитивное противоборство будет одним из самых ожесточенных и самых опасных в ближайшие десятилетия. Хотя нельзя списывать и экономическую борьбу.