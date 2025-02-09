Прямой эфир

Савиных: именно с американскими грантами свобода слова в Украине исчезла – политкорректность заменила правду

09 февраля 2025 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить». 

Савиных: именно с американскими грантами свобода слова в Украине исчезла – политкорректность заменила правду-2

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:
Сегодня противоборство между группировками такого плана в рамках политического процесса протекает на трех площадках. Это реальная война в классическом стиле. Это экономическое противоборство – мы видим санкции и запреты. И это информационная или когнитивная война, когда надо взять под контроль мышление группы людей или населения целой страны и направить в нужном направлении. Фраза прозвучала в репортаже, что без американских грантов свобода слова оказалась под сомнением. Я хочу сказать, именно с американскими грантами свобода слова исчезла. Почему? Потому что там политкорректность заменила правду.

Там можно было говорить одни идеи, и категорические нельзя или замалчивать нужно было другие. И это мир постправды, это мир нарративов. А нарратив, он не просто сообщает информацию, скорее даже наоборот. Он сообщает еще и то, как к этой информации надо относиться. И здесь, к сожалению, надо признать, поскольку строилось это десятилетиями, западный мир имеет максимальный потенциал. Все глобальные СМИ, все социальные сети, интернет находятся под их контролем. Сейчас эта монополия разрушается, но тогда – в начале 2020 года, в 2022 году – это было бесспорно. И, по сути дела, они этим оружием и воспользовались. Мы должны помнить, и это уже сегодня звучало, что когнитивное противоборство будет одним из самых ожесточенных и самых опасных в ближайшие десятилетия. Хотя нельзя списывать и экономическую борьбу.

# Андрей Савиных # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Ерёмина о USAID: эти организации оказались заложниками своей же собственной стратегии
09 февраля 2025 19:14

Наталья Ерёмина о USAID: эти организации оказались заложниками своей же собственной стратегии

Савиных: Трамп не пришёл ничего строить, он будет только разрушать
09 февраля 2025 19:12

Савиных: Трамп не пришёл ничего строить, он будет только разрушать

Закрытие USAID – точка в многолетней глобалистской истории? Мнения экспертов
09 февраля 2025 19:06

Закрытие USAID – точка в многолетней глобалистской истории? Мнения экспертов