Наталья Ерёмина о USAID: эти организации оказались заложниками своей же собственной стратегии

Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ:

Мы с вами столкнулись с парадоксом, на самом деле. Потому что эти организации оказались заложниками своей же стратегии, как ни странно. Здесь нет интересов штатов, здесь есть какие-то интересы транснациональных корпораций, есть интересы групп влияний и так далее. То есть они оказались, продвигая некие ценности, заложниками этих же самых ценностей, когда они не могут убрать какую-то программу, потому что она нарушит чьи-то права внутри уже штатов, к ним прилетит определенная структура и скажет, что же вы тут кого-то обижаете или вы не выполняете те задачи, которые были определены в Совете национальной безопасности, почему вы проигнорировали то или иное направление деятельности. Поэтому мы видим такое разнообразие, но все оно действительно показывает о каком-то уже разброде и шатании, когда нужно и тем, и тем, и этих удовлетворить. И это огромное количество программ, совершенно нелепых при этом. Но тем не менее чья-то же задача, чья-то повестка через эти программы реализовывалась.