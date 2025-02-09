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Наталья Ерёмина о USAID: эти организации оказались заложниками своей же собственной стратегии

09 февраля 2025 19:14
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С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить». 

Наталья Ерёмина о USAID: эти организации оказались заложниками своей же собственной стратегии-2

Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ:
Мы с вами столкнулись с парадоксом, на самом деле. Потому что эти организации оказались заложниками своей же стратегии, как ни странно. Здесь нет интересов штатов, здесь есть какие-то интересы транснациональных корпораций, есть интересы групп влияний и так далее. То есть они оказались, продвигая некие ценности, заложниками этих же самых ценностей, когда они не могут убрать какую-то программу, потому что она нарушит чьи-то права внутри уже штатов, к ним прилетит определенная структура и скажет, что же вы тут кого-то обижаете или вы не выполняете те задачи, которые были определены в Совете национальной безопасности, почему вы проигнорировали то или иное направление деятельности. Поэтому мы видим такое разнообразие, но все оно действительно показывает о каком-то уже разброде и шатании, когда нужно и тем, и тем, и этих удовлетворить. И это огромное количество программ, совершенно нелепых при этом. Но тем не менее чья-то же задача, чья-то повестка через эти программы реализовывалась. 

# США # Международная политика # Наталья Ерёмина

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