Игорь Марзалюк: «Есть элемент политической культуры, который объединяет белорусов с американцами»

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Если они любят Родину, они должны идти на этот диалог». Что Давыдько собирается обсуждать с оппозицией

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Все сейчас – «Плач Ярославны» идёт такой: как же так – в парламенте не будет представителей оппозиции? По большому счёту, мы сейчас уже ответили на этот вопрос. С моей точки зрения, есть элемент белорусской политической культуры, который объединяет белорусов с американцами.

У нас никогда не будут голосовать за лузеров, у нас никогда не будут голосовать за человека, который не реализовал себя в профессии, не создал ничего, за человека, который рассказывает, как он осчастливит всех, при этом показывая, что у него ноль доходов в декларации. Вот эта ложь уже не проходит.

Простыми популистскими позывами привлечь человека уже очень трудно.