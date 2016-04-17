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Александр Лукашенко выразил соболезнования главам Эквадора и Японии, а также семьям погибших в землетрясениях

17 апреля 2016 13:34
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Новости Эквадора. Сильнейшее землетрясение в Эквадоре. Спасатели продолжают разбирать завалы. В списке погибших около 77 человек, почти 600 пострадавших. По информации МИД нашей страны, белорусов среди них нет.

Эпицентр располагался в 120 километрах от столицы государства Кито. Магнитуда колебания соcтавила 7,8. В стране объявлено чрезвычайное положение. Минувшей ночью стихия разрушила жилые дома и административные здания.

Для ликвидации последствий в зону бедствия переброшены армия и полиция.  Больше всего пострадали прибрежные населённые пункты. Власти беспокоились за нефтезавод в Эсмеральдасе — это тоже на берегу, но он, к счастью, остался цел.

Продолжает бушевать стихия и в Японии: на острове Кюсю за последние три дня произошло около 400 подземных толчков. В списке погибших более 40 человек. Около двух тысяч — в больницах.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил соболезнования императору Японии и президенту Эквадора, народам этих стран в связи с большим количеством человеческих жертв и разрушений в результате произошедших землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение в Эквадоре

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