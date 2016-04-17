Форум регионов Беларуси и России: Мы хотим, чтобы этот процесс стал историческим

Новости Беларуси. На предстоящем третьем Форуме регионов Беларуси и России наши страны будут искать новые пути развития кооперации между странами. На неделе в Минске прошло заседание совместного организационного комитета. Планируется, что гостей белорусская столица примет в начале июня.

В прошлый раз свои проекты представили почти сотня предприятий из самых разных сфер. Начиная от тяжелой промышленности до новейших технологий из сферы космических исследований.

По итогам второго форума Беларусь пополнила деловой портфель несколькими десятками коммерческих контрактов. Главной темой предстоящего станут социальные и гуманитарные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Высший государственный совет утвердил приоритетное направление и задачи по развитию Союзного государства, созданию общего интеграционного пространства, и согласованные действия в области здравоохранения, и целый ряд еще других направлений, в том числе в культуре, науке, образовании. Поэтому практически наш форум в развитии тех решений, которые приняты на Высшем государственном совете, направлен на развитие проекта Союзного государства.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Мы хотим, чтобы этот процесс стал историческим. Чтоб не прекращалось это сотрудничество наших парламентов и исполнительной власти, бизнеса, регионов в этой сфере.

Ожидается, что участие в третьем форуме примут до 300 представителей России, столько же — с белорусской стороны. В жизни Союзного государства Беларуси и России это мероприятие одно из самых крупных и значимых в текущем году. Идея сотрудничества с российскими регионами напрямую была выдвинута Президентом Александром Лукашенко. В настоящий момент она стала двигателем союзного строительства в целом.

Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Будут в нем принимать участие представители бизнеса и общественных организаций, которые работают в социальной сфере. Нам очень важно обменяться опытом и посмотреть, как реализуются совместные проекты и в сфере труда, и социальной защиты, и здравоохранения.