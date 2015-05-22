Саммит «Восточного партнерства» в Риге: упростится ли визовый режим для белорусов и какое политическое событие пройдет в Минске летом

Новости Латвии. В Риге завершился саммит «Восточного партнерства». В переговорах участвовала и наша делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

С самого утра и до позднего вечера в ньюс-руме кипит работа. На саммит аккредитовано около 700 журналистов из разных стран Европы. А официальных лиц почти в два раза больше.

Основные переговоры прошли за закрытыми дверями. Организаторы попытались компенсировать такой информационный вакуум трансляцией в режиме онлайн.

О том, как проходили переговоры, можно судить по нарастающим башням из стаканчиков кофе. В первый день саммита ньюс-рум работал до полуночи. Кстати, в столовой можно было найти даже энергетики, но в тонусе журналистов держали сами участники саммита. Ведь темы затрагивались, что называется, на злобу дня. Например, конфликт в Украине. Белорусская сторона сохраняла нейтралитет. А многие журналисты до сих пор вспоминают другой саммит, который зимой проходил в Минске.

Евгений Эрлих, глава Балтийского бюро телекомпании RTVI (Россия):

После этих переговоров вдруг неожиданно Беларусь стала казаться для Европы неким таким мостом, то есть, оказывается, можно с помощью Беларуси решать некие геополитические вопросы. И никакого другого игрока вдруг на этом поле не оказалось.

Для Беларуси этот саммит не преподнес никаких сюрпризов.

Вопрос об упрощении визового режима пока так и остается открытым, диалог в этом направлении продолжится. Впрочем, наша страна выступает в первую очередь за более тесную экономическую интеграцию. В рамках саммита было подписано несколько крупных инвестпроектов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы подписали на днях соответствующее соглашение между субъектами хозяйствования Беларуси и рижским портом о сотрудничестве в сфере приобретения инфраструктуры в рижском порту для того, чтобы мы имели возможность переваливать через рижский порт товары, которые производятся в Беларуси. К сожалению, конфронтационной риторики не удалось избежать. Нельзя ставить государства-участниц «Восточного партнерства» перед выбором «ты или с белыми или ты с красными» и надо думать над тем, как обеспечить мир, спокойствие и стабильность в регионе.

Уже в июне в Минске пройдет первая встреча министров иностранных дел стран-участниц «Восточного партнерства».

Они соберутся, чтобы обсудить цифровую экономику и гармонизацию интернет-пространства. Кстати, встреча состоится по инициативе белорусской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.