Президент Беларуси о «Восточном партнёрстве»: Почему мы должны быть против России?

Инициатива «Восточное партнёрство» не должна быть направлена против кого-то. Это сегодня заявил Президент на 7-ом съезде Федерации профсоюзов Беларуси.



Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Мы всегда были категорически против того, чтобы "Восточное партнерство" было против кого-то... Но Россия не участвует в "Восточном партнерстве", почему заочно без России мы ее должны дубасить, в том числе за Крым и так далее? ...И на нас обижаются, что мы это не поддержали. Это моя принципиальная позиция: "Восточное партнерство", другие организации не должны быть направлены против кого-то. Мы должны отстаивать свои интересы. Почему мы должны быть против России? Более того, мы же явились местом мира в вопросе по Украине. Здесь собрались руководители мировых держав, чтобы остановить войну. Говорят, давайте выступим вместе против России. Так что это тогда за нейтральная мировая держава? Это противоречит нашим внутренним убеждениям и нынешнему состоянию вещей. Но разве этого не видят ведущие западные державы, в том числе Германия, Франция?... Нельзя сегодня, когда очень хрупкий мир, пытаться кого-то обвинить... Главное - не обвинить сегодня кого-то, уже хватает обвинений, надо мир подарить этой стране и людям... Мы не хотим ввязываться ни в какие авантюры. Мы хотим, чтобы, в том числе, и с нашей земли исходил мир. В этом суть нашей политики...



Между тем в эти минуты в Минске обсуждают пути урегулирования украинского кризиса. Заседание рабочей подгруппы по политическим вопросам началось в Президент-отеле полтора часа назад и проходит в закрытом для прессы режиме. Сегодня же трехсторонняя контактная группа подведет первые итоги работы тематических подгрупп.



14-го мая прошло заседание экономической, а 19-го - подгрупп по гуманитарным вопросам и безопасности. Участники обсудили восстановление банковской системы Донбасса, инфраструктуры и предприятий региона, а также механизм обмена пленными. Создание рабочих подгрупп в рамках контактной группы по Украине было предусмотрено, подписанным 12-го февраля комплексом мер по выполнению минских соглашений.

