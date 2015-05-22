Отношения Беларуси и Китая наиболее выгодны политически или экономически? Мнения экспертов

Что мы можем рассказать сегодня про отношения Беларуси и Китая? Что такое Китай сегодня? Отношения Беларуси и Китая наиболее выгодны политически или экономически?

Начало весны прошло в Беларуси не только под знаком Великой победы, но и под знаком больших переговоров. Состоялся исторический визит главы КНР. По итогам переговоров подписан большой пакет документов. Эксперты оценивают его в 18 млрд. долларов. Что даст нам стратегическое партнёрство?

За последние 30 лет Китай сделал большой скачок в своем развитии. Это итог политики и открытости и рекорд. В чем секрет, Михаил Михайлович?

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета БГУ, профессор:

Это не 30 лет. Это уже 37 лет. Но Китай из бедной страны вышло на совсем иной уровень. Главное - Китай обошёл в прошлом году США по размерам своей экономики. Это действительно феноменальное достижение. Если называть причины, то их много: стремительный рост трудовых ресурсов, особенно их качество. Китай обладал огромнейшими трудовыми ресурсами. Но самая главная причина: огромная бережливость китайцев . Сбережения в стране в иные годы доходило до 50 %. Половину того, что Китай производил, он направлял на инвестиции. Много говорят о пользе для Китая иностранных инвестиций. Открытость экономики позволила привлечь иностранные инвестиции. Но в основном Китай поднялся на национальном капитале. И, наверное, самое главное:

как сказал мой аспирант на защите, когда ему задали вопрос: «Что же делать Беларуси, чтобы также стремительно расти в экономике, как в Китае?», он ответил просто и скромно: «Нужно просто работать как китайцы!».

По какому пути сегодня идёт Китай?

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Сегодня феномен китайской модернизации демонстрирует всему миру чего может достичь страна, опираясь на тысячелетие традиций, которые не изменяли представители китайской власти. Это величайшая ответственность руководства страны, коммунистической партии не только перед своей страной, своим народом, но и перед историей. Поэтому они не могут себе позволить никаких опрометчивых шагов и любой свой шаг очень тщательно продумывают, соизмеряют его с возможностями, интересами своей страны и, безусловно, это величайшее трудолюбие китайского народа.

Китай раньше жил по принципу: «Скрывай свою силу, жди своего часа…»

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Китай - это мудрое государство сейчас, которое проводит весьма взвешенную политику и то, что Китай решил открываться именно в этот момент, я думаю, это следствие не столько некого случайного выбора, сколько кропотливая аналитическая работа. Китай в настоящий момент является первой экономикой мира и его вклад в мировую экономику составляет порядком около 20 %. Безусловно, китайцам уже становится тесно внутри своего государства, хотя этот рынок очень велик. Даже внутри юго-восточной Азии. Китайцам пора научиться и, наверное, они это делают, брать на себя ответственность за планету. Планета долгое время развивалась в рамках однополярного мира при гегемонии США и мы видим, что не всегда те результаты, которые мы получаем, можно оценивать позитивно с точки зрения прогресса для всего человечества.

США готово к тому, чтобы делиться ответственностью за мир?

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

По-разному. В основном нет. И в основном критично воспринимает любые интеграционные проекты как с участием России (Евразийский экономический союз), так и новый проект с Китаем Великого шёлкового пути очень критично и несколько неверно воспринимается США. Я думаю, что конкуренция, в том числе и цивилизационная, если она проходит в каких-то умеренных рамках, она будет способствовать прогрессу и это будет хорошо для нас всех.

Александр Гордей, директор Республиканского института китаеведения им.Конфуция при БГУ:

Конечно Америка будет напряжённо относиться ко всем проектам, потому что у Америки есть свои проекты. И если эти проекты не вписываются в то, что предлагает Китай для развития, в частности и идея развития «Великого шелкового пути».

О работоспособности жителей Китая ходят легенды. Мы гонимся за такой работоспособностью?

Андрей Галь, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:

К этому нужно стремиться. Я видел китайские технологии, которые замещают китайский труд. И стремиться надо, наверное, не за той ловкостью рук, а к развитию тех технологий, которые сегодня использует любой гражданин, потребитель в Республике Беларусь.

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Мне хотелось бы возразить на такую реплику, что «Китай угрожает США». В мире две страны, которые самодостаточные - это Россия и Китай. И поверьте, Китай никому не угрожает. Он просто реализует свою стратегию развития. Почти 1,5 миллиардное население. Это большая численность населения. Растут проблемы социальные. Поэтому Китай твёрдо, устойчиво продвигает свои интересы. Обратите внимание: продвигает интересы в США путём «бомбёжек», доллара и т.д.

Сергей Владимирович, а Вам пришлось ли столкнуться с какими-то стереотипами, сотрудничая с партнёрами из Китая?

Сергей Вайтеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

Мы столкнулись с целью сотрудничества и взаимоотношение с Китайской Республикой начали активно развиваться где-то начиная с 2007-2008 года с учетом первых проектов сфере энергетики, строительных материалов. И нам пришлось учиться работать с Китаем, учились выбирать партнёров, работать с ними. Как показала практика, в большинстве случаев - это успешные проекты.

Тяжело было учить язык?

Сергей Вайтеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

Уже звучали сегодня фразы о том, что нас с Китаем объединяет достаточно многое, несмотря на то расстояние, которое есть между нашими странами. Я, наверное, выделил бы ценности в семье, любовь к детям, к трудолюбию, что также присуще белорусам. И ценность стремления к лучшему. Стремление быть первыми. Этого у китайцев не отнять. Экономика активно развивается. Активно внедряются технологии.

Легко ли было найти общий язык белорусу и Вам?

Ван Сяо Мэн:

Для меня - да. То, что у нас общее - вовсе не культура, и не язык. Я немного расскажу предысторию. 10 лет назад я приехала в Беларусь. Я училась здесь. Потом я познакомилась со своим мужем Михаилом. Он начал изучать китайский язык. Да, у нас разница культур. Это тяжело. Но я уже много лет живу здесь и надо сказать, мы уже нашли общий язык.

Что было самое сложное, непонятное для Вас?

Ван Сяо Мэн:

Во-первых, это, конечно же, язык. Русский язык - это очень сложно для нас. Сложная грамматика.

Александр Николаевич, Вы были тем человеком, который первый привёз китайский язык в Беларусь. Сейчас интерес к этому языку другой?

Александр Гордей, директор Республиканского института китаеведения им.Конфуция при БГУ:

Да. Когда в 1989 году вернулся в родные места, в Минске никто не говорил по-китайски и китайцев тоже не было в Беларуси. Сейчас многое изменилось с тех пор, но я могу сказать, что на базе нашего института имени Конфуция китайский язык сейчас изучают около 200 человек. И, конечно же, из этих 200, которые на нашей базе изучают китайский язык, 75% - это дети возрастной категории от 8 и старше. Интерес очень большой к изучению китайского языка. И нас радует, то, что у нас самые маленькие дети живо интересуются Китаем и начинают связывать свою судьбу с этой страной.

Завершился официальный визит главы КНР. Сначала он побывал в Казахстане, потом - в России. Дольше всего (на три дня) задержался именно в Беларуси. Можно ли это считать сигналом?

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Это визит по своей представительности, по количеству заключенных договоренностей, по уровню представленных руководителей китайских министерств, компаний, - безусловно, значимый не только для Беларуси, но и для всех регионов в целом. Ни в одной из стран центральной Европы Китайцы на таком уровне не приезжали. Это немало важно. И это не просто сигнал. Это возможность для нас максимально использовать этот потенциал.

Как использовать эти возможности?

Сергей Вайтеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

Китай для нас остается надёжным и стратегическим партнёром и наша внешняя политика будет строиться на углубление этого сотрудничества. В первую очередь, в экономической сфере.

Визит, который состоялся в виде председателя КНР (с 10 по 12 мая) тому огромное подтверждение. В рамках этого визита было подписано порядка 50 различных соглашений, экономический потенциал которых составляет около 18 млрд. долларов, из которых 11 млрд. - это оценка тех контрактов, тех договоренностей, которые подписаны между хозяйственными субъектами; порядка 7 млрд. долларов Китай озвучил, что готов представить нам в ближайшее время кредитных ресурсов. Вместе с тем Китай также предоставил нам техническую помощь: в ближайшее время предоставит на сумму 130 млн. долларов США на строительство социального жилья и строительство студенческого общежития. Это очень значительные, внушительно. И долгосрочные суммы, которые нашей стране предстоит освоить.

Очень много опасений у людей, связанных с кредитом? Эти опасения обоснованы?

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Выбор Китайской Республикой Беларуси совершенно неслучаен. Потому что мы стабильно развивающееся государство. Здесь стабильно развивающаяся власть. Здесь стабильная экономика. Поэтому, делая свой выбор на Беларуси, Китай учитывает эти моменты. Но кроме этого учитывает еще и расположение Беларуси.

Что касается опасений. Правильно сегодня говорилось: «Нам надо работать как китайцы и ничего не бояться!». Настоящая причина кроется в том, что присутствует недостаток знаний о том, что такое Китай сегодня. И именно эти незнания порождают непонимание. Сразу опасаются экспансий. Но если мы ничего не будем делать сами, а будем только наблюдать и считать, сколько китайцев приехало к нам работать, а сами будем выращивать в своем сознании, что мы уже состоялись, что нам уже работать не надо, тогда, конечно, будем опасаться… Почему? Потому что китайцы идут «не поседать на лавах», они идут работать. И в этом мы должны брать пример с наших китайских товарищей и лучше работать. Тогда и рабочие места будут создаваться, и мы ничего и никого не будем бояться.

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Очень важно, чтобы в белорусском обществе не было отношения к китайским кредитам, как к каким-то благотворительным актам. Надо абсолютно четко понимать, что мы имеем дело с ведущей экономикой мира, которая целенаправленно и долгое время продвигает свои интересы.