Президент Лукашенко: Профсоюзы были и остаются одной из основных опор гражданского общества

Профсоюзы были и остаются одной из основных опор гражданского общества. Это 22 мая заявил Президент на 7-ом съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

Стартовал масштабный форум накануне. В Минск съехались делегаты со всей страны. Есть и приглашённые гости из других государств.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

В процессе преодоления негативных явлений в экономике допускается ситуация, когда на отдельных предприятиях устанавливаются режимы неполного рабочего дня и предоставляются вынужденные пропуска. К таким действиям у профсоюзов должна быть непримиримая позиция. Вы должны следить за тем, чтобы все, что гарантировано работникам по трудовому законодательству, непременно выполнялось. В центре всей нашей политики всегда будет человек труда. Государство для народа - не лозунг, а руководство к действию. Именно для человека создана наша политическая система, гарантирующая мир и порядок, экономическая модель, обеспечивающая возможность работать и зарабатывать. Мы создали мощную социальную систему, доступную медицину, образование, жилье, надежную социальную защиту. Так будет и впредь. Все новые подходы и преобразования направлены на обеспечивание социальной справедливости, защиту и поддержку трудящегося.

С другой стороны, надо следить за выполнением договорных отношений и самими работниками. Профсоюзные организации должны участвовать в решении насущных проблем в рамках деятельности тех структур, в которых они присутствуют. Вы должны контролировать производительность труда, условия труда, ответственность за результаты. Необходимо активно включиться в процессы контроля качества, своевременной выплаты зарплаты и даже поиска новых рынков сбыта и разгрузкой складов. Ни в коем случае нельзя экономить на людях - все, что ими заработано - должны быть выплачено полностью и в срок.

Среди главных задач, которые сегодня стоят в целом перед государством, — повышение производительности труда, обеспечение высокого качества товаров и услуг, экономия ресурсов и мотивация каждого сотрудника на рабочем месте. Как отметил Президент, это основополагающие моменты развития экономики. Как раз к решению задач государственной важности сегодня должны ещё более активно подключиться профсоюзы. Например, касается это мониторинга трудовых отношений.

Федерация профсоюзов Беларуси — это самая массовая и авторитетная общественная организация страны. В неё входит около 4 миллионов 100 тысяч человек, а это более 90 процентов экономически активного населения. И количество участников будет только расти. Уже к середине 2016-го профсоюзные организации должны быть созданы в каждом трудовом коллективе. Их огромную роль отмечают и делегаты съезда.