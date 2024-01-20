Саммит в Уганде взорвал ленты мировых СМИ! О чём договорились политики?

Три дня напряженных переговоров и выступлений, за которыми, без преувеличения, следил весь мир. В Уганде завершился 19-й саммит Движения неприсоединения, собравший представителей из 140 стран. Беларусь в их числе. Глава МИД Сергей Алейник озвучил позицию официального Минска по наиболее острым вопросам и провел не один десяток двухсторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности у Константина Герцева.

Движение неприсоединения зазвучало вновь, чтобы еще раз заявить во всеуслышание: есть сила, несогласная с текущим миропорядком и теми правилами игры, придуманными не нами.

Херардо Пеньяльвера Порталь, первый заместитель министра иностранных дел Кубы:

Я думаю, что Россия и Беларусь играют главную роль. Мир должен быть не однополярный. Должен быть многополярный и более солидарный. 19-й саммит Движения неприсоединения в Уганде собрал более 3000 представителей из порядка 140 стран и организаций. И за эти три дня далеко не раз взрывал ленты мировых информагентств. Военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине, санкции и гегемония Запада – темы, звучавшие из уст каждого делегата форума.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Многие коллеги интересовались ситуацией в Украине. И, конечно, мы подтвердили нашу позицию о безальтернативности мирного урегулирования этого конфликта. Он может быть урегулирован только политикой, дипломатическими способами. И мы продолжаем придерживаться этой линии на мирное урегулирование, будь то в Украине, будь то на Ближнем Востоке.

Белорусская делегация политической повесткой саммита не ограничилась. Площадка – уникальная возможность для двусторонних встреч. Президенты, премьеры, главы министерств. Более двух десятков переговоров провел Сергей Алейник с коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки. Сергей Алейник:

Мы обсуждали вопросы активизации торгово-экономических связей. Мы определили ключевые сферы, которые сегодня представляют наибольший интерес для африканских стран. Это сельское хозяйство, обеспечение продовольственной безопасности, индустриализация и технологическое развитие, здравоохранение, образование и многие другие. Мы наметили конкретные шаги по активизации форматов нашего сотрудничества, такие как торгово-экономические комиссии, и договорились о проведении уже в ближайшее время целого ряда комиссий с рядом государств. И мы договорились о контактах на политическом уровне, которые, я уверен, будут реализованы в текущем году. Для кого-то это чуть ли не первое знакомство с Беларусью, но для большинства обсуждение конкретных вопросов: развитие сборочных производств и дилерских сетей, упрощение сертификации молочной продукции, увеличение количества прямых авиарейсов.