Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить

Новости Беларуси. В Ашхабаде 10-11 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Что запланировано в программе предстоящего форума? Съёмочная группа СТВ уже работает в Ашхабаде. Евгений Пустовой готов поделиться деталями.

Евгений Пустовой, корреспондент:

О повестке предстоящего саммита СНГ будут говорить в резиденции Гурбангулы Бердымухаммедова. Уже сейчас тут введены беспрецедентные меры безопасности, поэтому подходить к комплексу правительственных зданий ближе не рекомендуется. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября

Дни интеграционного сотрудничества начнутся с заседания Совета министров иностранных дел СНГ. 10 октября главы внешнеполитических ведомств в Ашхабаде собираются активизировать партнёрские отношения между МИДами. На повестке – спортивные игры между странами СНГ.

У Беларуси, Азербайджана есть хороший опыт мультимодальных европейских стартов, а Туркменистан два года назад провел Азиаду – Олимпиаду между странами Азии и Африки. Опять же олимпийское наследие Сочи.

Министры иностранных дел обсудят усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Назревает необходимость создания совместной системы связи вооружённых сил. В поле зрения окажется и информационная безопасность государств Содружества. А 11 октября весь пакет документов попадёт на стол президентов, которые встретятся на саммите СНГ.

Леонид Качина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Глава государства выступил на всех международных встречах, которые проходили в ближайшее время, с многими инициативами. Теперь нужно сверить позицию наших партнеров по СНГ. Я думаю, все предложения главы государства получат поддержку в рамках этой организации.

Что касается развития двусторонних отношений между Беларусь и Туркменистаном, мне кажется, это очень перспективное направление. Мы можем предложить многие товары: лекарственные средства, продукты питания, продукты машиностроительной отрасли.

Предстоящая пятница у президентов будет весьма насыщенная. Главы государств обсудят унификацию антикоррупционного законодательства, совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом, информационный обмен между силовыми ведомствами. Будет выработано совместное коммюнике глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы.