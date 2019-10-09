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Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить

09 октября 2019 17:52
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Новости Беларуси. В Ашхабаде 10-11 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Что запланировано в программе предстоящего форума? Съёмочная группа СТВ уже работает в Ашхабаде.

Евгений Пустовой готов поделиться деталями.

Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить -1

Евгений Пустовой, корреспондент:
О повестке предстоящего саммита СНГ будут говорить в резиденции Гурбангулы Бердымухаммедова. Уже сейчас тут введены беспрецедентные меры безопасности, поэтому подходить к комплексу правительственных зданий ближе не рекомендуется.

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября

Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить -4

Дни интеграционного сотрудничества начнутся с заседания Совета министров иностранных дел СНГ. 10 октября главы внешнеполитических ведомств в Ашхабаде собираются активизировать партнёрские отношения между МИДами. На повестке – спортивные игры между странами СНГ.

Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить -7

У Беларуси, Азербайджана есть хороший опыт мультимодальных европейских стартов, а Туркменистан два года назад провел Азиаду – Олимпиаду между странами Азии и Африки. Опять же олимпийское наследие Сочи.

Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить -10

Министры иностранных дел обсудят усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Назревает необходимость создания совместной системы связи вооружённых сил. В поле зрения окажется и информационная безопасность государств Содружества. А 11 октября весь пакет документов попадёт на стол президентов, которые встретятся на саммите СНГ.

Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить -13

Леонид Качина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Глава государства выступил на всех международных встречах, которые проходили в ближайшее время, с многими инициативами. Теперь нужно сверить позицию наших партнеров по СНГ. Я думаю, все предложения главы государства получат поддержку в рамках этой организации.
Что касается развития двусторонних отношений между Беларусь и Туркменистаном, мне кажется, это очень перспективное направление. Мы можем предложить многие товары: лекарственные средства, продукты питания, продукты машиностроительной отрасли.

Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить -16

Предстоящая пятница у президентов будет весьма насыщенная. Главы государств обсудят унификацию антикоррупционного законодательства, совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом, информационный обмен между силовыми ведомствами. Будет выработано совместное коммюнике глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы.

Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить -19

На будущее сотрудничество будет нацелена Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в формате СНГ. Экономические связи на полях саммита главы государств обсудят и на двусторонних встречах. Предварительно планируется такой формат общения между Александром Лукашенко и Гурбангулы Бердымухаммедовым. В 2019 году Туркменистан председательствует в СНГ. А по сложившийся традиции в алфавитном порядке – очередь за Узбекистаном.

# СНГ # Евгений Пустовой # Леонид Качина # Фотофакт

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