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Евросоюз вынес на утверждение визовое соглашение с Беларусью

09 октября 2019 13:33
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Новости Беларуси. Евросоюз вынес на утверждение визовое соглашение с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вопрос включен в предварительную повестку дня Комитета постоянных представителей.

Евросоюз вынес на утверждение визовое соглашение с Беларусью-1

Первыми проект соглашения утвердят министры иностранных дел стран ЕС. Документ пройдет еще несколько стадий согласований. После чего, возможно, будет подписан.

Напомним, если проект примут до февраля 2020 года, стоимость шенгенской визы для белорусов снизится с 60 до 35 евро.

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт

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