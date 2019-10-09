В Беларуси проходит регистрация кандидатов в члены Совета Республики

Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот этап предвыборной кампании продлится до 13 октября.

Отметим, что к этому моменту выдвижение претендентов на места в верхней палате парламента состоялось во всех областях и в Минске. Всего в состав Совета Республики входят 64 человека. Путем тайного голосования по 8 членов избираются от каждой области и столицы. Еще 8 сенаторов назначает Президент.

Напомним, выборы в верхнюю палату парламента пройдут 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября.