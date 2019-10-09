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В Беларуси проходит регистрация кандидатов в члены Совета Республики

09 октября 2019 10:39
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Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот этап предвыборной кампании продлится до 13 октября.

В Беларуси проходит регистрация кандидатов в члены Совета Республики-1

Отметим, что к этому моменту выдвижение претендентов на места в верхней палате парламента состоялось во всех областях и в Минске. Всего в состав Совета Республики входят 64 человека. Путем тайного голосования по 8 членов избираются от каждой области и столицы. Еще 8 сенаторов назначает Президент.

Напомним, выборы в верхнюю палату парламента пройдут 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября.

# Выборы-2019 # Фотофакт

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