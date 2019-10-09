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Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября

09 октября 2019 07:39
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 10-11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ашхабаде пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября-1

В Саммите примет участие и глава белорусского государства. В повестку дня форума входят вопросы, которые касаются взаимодействия в СНГ. В частности, на встрече обсудят экономическое сотрудничество, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ожидается также, что лидеры СНГ примут обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы. Планируется, что Александр Лукашенко во время саммита традиционно проведет переговоры со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября-4

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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