Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10-11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ашхабаде пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

В Саммите примет участие и глава белорусского государства. В повестку дня форума входят вопросы, которые касаются взаимодействия в СНГ. В частности, на встрече обсудят экономическое сотрудничество, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ожидается также, что лидеры СНГ примут обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы. Планируется, что Александр Лукашенко во время саммита традиционно проведет переговоры со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.