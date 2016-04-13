Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на поддержку партнеров по ЕАЭС в процессе присоединения к ВТО

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на поддержку партнеров по ЕАЭС в процессе присоединения к ВТО. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 13 апреля в Москве на заседании Евразийского межправительственного совета.

Напомню, Президентом Беларуси принято принципиальное решение о существенной активизации переговоров со Всемирной торговой организацией. Премьер-министр сообщил, что в ближайшее время правительство проведет серию встреч с членами этой организации, а также подготовит обновленные переговорные предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Беларусь придерживается мнения, что главная цель – это устранение, изъятие ограничений во взаимной торговле. В этой связи предлагаю вернуться к нашей идее: собрать предложения сторон по первоочередному списку 10 – 20 изъятий и принять меры по их оперативному устранению. Белорусская сторона ожидает серьезных подвижек в данной работе в связи со структурными преобразованиями в комиссии, назначением члена коллегии ЕЭК по вопросам функционирования внутренних рынков и созданием соответствующего департамента.