Саммит ЕАЭС в Бишкеке: о чем говорили президенты

Экономическое сотрудничество, не двустороннее уже, а в кругу пяти стран обсудили президенты Евразийского экономического союза на саммите в Бишкеке. Напомню, что накануне Президент Лукашенко подписал таможенный кодекс ЕАЭС и с позитивными надеждами отправился на встречу глав государств в столицу Кыргызстана. Побывала там и наш корреспондент Анастасия Иванникова.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

Город с населением в миллион человек. Одна из самых зеленых столиц постсоветского пространства: на одного жителя здесь приходится 7 квадратных метров насаждений. А на неделе Бишкек стал еще и центром евразийской дружбы. Ту самую дружбу символизирует башня с курантами. Подарена Арменией Кыргызстану. Кстати, как раз эти две страны подключатся к тройке стран-основателей ЕАЭС. Теперь символизирует еще и государственная резиденция «Ала-Арча».

К подобным форумам и саммитам тут не привыкать. В прошлом году Бишкек принимал заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, Совет глав государств – участников СНГ. Теперь в резиденции гостеприимно встречали евразийскую «пятерку». Кстати, даже Владимир Путин прибыл минута в минуту. А ведь все журналисты еще до начала саммита говорили: как всегда опоздает.

Даже во время протокольного фотографирования рядом с хозяином форума Алмазбеком Атамбаевым вместе держатся президенты Беларуси, России и Казахстана. Именно эти три лидера стояли у истоков ЕАЭС. Уже потом присоединились Армения, Кыргызстан. Но саммит в Бишкеке для Александра Лукашенко начнется не с переговоров с главами государств ЕАЭС.

Молдова. Друг и партнер. Уже сегодня две страны намерены открывать новые совместные сборочные производства троллейбусной и тракторной техники, по переработке плодоовощной продукции. Кстати, это первая встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном. Во втором туре президентских выборов он победил в ноябре 2016 года. Если о полноправном участии этой страны в ЕАЭС и плодотворном сотрудничестве со странами-участниками говорить пока рано, то диалог с Беларусью можно и нужно развивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делаем все, чтобы не разоврались наши связи с вашей прекрасной страной. Я ее очень хорошо знаю, в советские времена я не единожды бывал в Молдове. Разные составы у вас были правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:

О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют очень многим хорошим вещим и реформам, которые происходят в вашей стране. Очень часто приводят в пример, что вот Беларуси удалось сохранить то хорошее, что было в советское время, и сельское хозяйство, и инфраструктурные проекты. Для нас это является хорошим примером.

Кстати, после нынешнего саммита Молдове присвоили статус наблюдателя в ЕАЭС. Как раз об углублении отношений с третьими странами на саммите говорили немало. Пока товарооборот союза с ними вырос на 37%, но это только начало – уверены участники Евразийского экономического союза. А еще в списке интеграционной «пятерки» – формирование единых рынков нефти, газа, равные экономические условия для стран ЕАЭС.

Пристально за всем следили и журналисты. Да и как иначе. Во время председательства Беларуси в 2015-м в ЕАЭС приняли Кыргызстан, главное событие 2016 года – зона свободной торговли с Вьетнамом. От нынешней встречи, уже в Кыргызстане, все тоже ждали значимых новостей.

Сегодня результат сотрудничества в рамках ЕАЭС на лицо. В планах и вовсе – предложение от белорусского Президента – сделать 2017 год переломным.

Александр Лукашенко:

Делая основной упор на совершенствовании внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Уверен, и другим государствам. Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Построение единого экономического пространства и задачи, заложенные в Договоре о ЕАЭС, находят понимание и отклик у других государств региона. Свидетельством тому является заявление президента Молдовы и стремление многих государств образовать с ЕАЭС свободную экономическую зону. Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе и совсем другое – претворить в жизнь. Здесь у союза достаточно нерешенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, эта основная, поскольку у нас экономический союз.

На саммите не раз отмечали: сотрудничать с ЕАЭС уже хотят около полусотни стран. Китай, Индия, Сербия, Иран, Сингапур – лишь некоторые из них. Да и в целом на международной арене авторитет Евразийского экономического союза растет.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году и обозначился рост доли машин, транспортных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров. Развивается кооперация с Республикой Беларусь, причем развивается очень активно. По некоторым крупным предприятиям взаимная зависимость составляет 40 и более процентов. Многие виды товаров, произведенных в Беларуси, рассматриваются в Российской Федерации как производство отечественного производителя и пользуются такими же льготами при государственных закупках на территории Российской Федерации.

11 документов – таков итог прошедшего саммита в Бишкеке. Утверждены основные ориентиры макроэкономической политики, внесены изменения в регламент работы ЕЭК.

Сразу же после саммита ЕАЭС – к вопросам безопасности. Их уже обсудили в рамках неформальной встречи глав государств – участников ОДКБ. Правда, основные переговоры прошли за закрытыми дверями. Вернулись и к вопросам организационным – новым генсекретарем организации стал Юрий Хачатуров.

Уже по итогам всех встреч главы государств подчеркнут: за такими союзами будущее. Эту идею тут же подхватят и журналисты. Подтверждение этого ждать уже будут на следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кстати, 11 октября принимать его будет Москва.