14 апреля ЕАЭС предоставил Молдове статус страны-наблюдателя

Новости Молдовы. 14 апреля же Бишкеке принято решение о предоставлении Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Еще утром с Президентом этой страны Игорем Додоном встретился Александр Лукашенко. Белорусский лидер высказал уверенность, что страны смогут продвинуть свои отношения, несмотря на сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы делали все для того, чтобы не разрывались наши связи с вашей прекрасной страной. Я ее очень хорошо знаю, в советские времена я не единожды бывал в Молдове. Разные составы у вас были правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения . И должен сказать, что при всех сложностях (определенные проблемы были по транзиту, логистике и так далее), все-таки мы постепенно двигались вперед.

Не скажу, что в последние годы мы активно в области экономики, торговли продвигались.

Но все-таки нам удалось в это сложное время сохранить положительную динамику.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:

О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют очень многим хорошим вещим и реформам, которые происходят в вашей стране.

Очень часто приводят в пример, что вот Беларуси удалось сохранить то хорошее, что было в советское время,

и сельское хозяйство, и инфраструктурные проекты. Для нас это является хорошим примером.