Куба осудила попытку покушения на Александра Лукашенко и госпереворота в Беларуси

Куба осудила попытку госпереворота в Беларуси и покушения на главу государства. Об этом в своем Twitter написал глава внешнеполитического ведомства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Куба осудила попытку госпереворота в Беларуси и покушения на главу государства. Об этом в своем Twitter написал глава внешнеполитического ведомства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бруно Родригес отметил, что Куба подтверждает свою солидарность с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и решительно осуждает план покушения на его жизнь и семью.