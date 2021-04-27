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Куба осудила попытку покушения на Александра Лукашенко и госпереворота в Беларуси

27 апреля 2021 16:07
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Куба осудила попытку госпереворота в Беларуси и покушения на главу государства. Об этом в своем Twitter написал глава внешнеполитического ведомства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куба осудила попытку покушения на Александра Лукашенко и госпереворота в Беларуси-1

Бруно Родригес отметил, что Куба подтверждает свою солидарность с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и решительно осуждает план покушения на его жизнь и семью.

# Международная политика # Бруно Родригес # Александр Лукашенко # Фотофакт

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