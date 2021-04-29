Дмитрий Песков: масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства

Новости Беларуси. Западный след очевиден в последних белорусских событиях. Об этом заявили в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла не просто о ликвидации Президента, о взятии в заложники членов его семьи, но и о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы Беларуси.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивает, что группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения «государства X» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать.