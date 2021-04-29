Прямой эфир

Дмитрий Песков: масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства

29 апреля 2021 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Западный след очевиден в последних белорусских событиях. Об этом заявили в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла не просто о ликвидации Президента, о взятии в заложники членов его семьи, но и о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы Беларуси.

Дмитрий Песков: масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства-1

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивает, что группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения «государства X» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать.

Дмитрий Песков: масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства-4

Песков отметил, что у российской стороны есть, безусловно, четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.

# Беларусь-Россия # Дмитрий Песков # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Куба осудила попытку покушения на Александра Лукашенко и госпереворота в Беларуси
27 апреля 2021 16:07

Куба осудила попытку покушения на Александра Лукашенко и госпереворота в Беларуси

Сергей Шойгу: росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе
27 апреля 2021 15:19

Сергей Шойгу: росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе

Дмитрий Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Президента Беларуси
26 апреля 2021 16:34

Дмитрий Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Президента Беларуси