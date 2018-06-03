С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается

Новости Беларуси. На неделе продолжился официальный визит в Беларусь заместителя председателя КНР Ван , сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

C утра в понедельник – переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым. Рост товарооборота, расширение номенклатуры поставок, переход от кредитного сотрудничества к инвестиционному. Вот основные темы встречи. Ну а вечером – рабочий ужин с Президентом. Александр Лукашенко встретил Ван Цишаня в загородной резиденции.

Визит заместителя председателя КНР в Беларусь: какие объекты посетит политик? Разговор о серьезном – ситуации в мире, двусторонних отношениях, парке «Великий камень» и других белорусско-китайских проектах. Но в непринужденной обстановке: сначала испив чистой и уникальной по свойствам воды из местного родника и за чашкой китайского чая с белорусским вареньем, а после – за ужином в белорусском стиле по китайской традиции. Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня фирменным блюдом

В меню – драники, белорусские пельмени и утка. На десерт – фирменное блюдо Александра Лукашенко: творожные батончики с мороженым и клубникой.

Что и говорить: обстановка располагает. Но такой прием белорусский лидер оказывает только самым уважаемым и близким гостям. Таков уровень отношений между Беларусью и Китаем. Это подтвердил и заместитель председателя КНР: приезд Ван Цишаня в нашу страну стал его первым зарубежным официальным визитом в нынешней должности.