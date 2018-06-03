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С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается

03 июня 2018 18:41
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Новости Беларуси. На неделе продолжился официальный визит в Беларусь заместителя председателя КНР Ван , сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -1

C утра в понедельник – переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым. Рост товарооборота, расширение номенклатуры поставок, переход от кредитного сотрудничества к инвестиционному. Вот основные темы встречи. Ну а вечером – рабочий ужин с Президентом. Александр Лукашенко встретил Ван Цишаня в загородной резиденции.

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -4

Визит заместителя председателя КНР в Беларусь: какие объекты посетит политик?

Разговор о серьезном – ситуации в мире, двусторонних отношениях, парке «Великий камень» и других белорусско-китайских проектах. Но в непринужденной обстановке: сначала испив чистой и уникальной по свойствам воды из местного родника и за чашкой китайского чая с белорусским вареньем, а после – за ужином в белорусском стиле по китайской традиции.

Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня фирменным блюдом

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -7

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -9

В меню – драники, белорусские пельмени и утка. На десерт – фирменное блюдо Александра Лукашенко: творожные батончики с мороженым и клубникой.

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -12

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -14

Что и говорить: обстановка располагает. Но такой прием белорусский лидер оказывает только самым уважаемым и близким гостям. Таков уровень отношений между Беларусью и Китаем. Это подтвердил и заместитель председателя КНР: приезд Ван Цишаня в нашу страну стал его первым зарубежным официальным визитом в нынешней должности.

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -17

Следующий раунд белорусско-китайских переговоров – на саммите ШОС в Циндао на следующей неделе. Запланирована встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

С утра переговоры с премьер-министром, вечером – рабочий ужин с Президентом: официальный визит Ван Цишаня в Беларусь продолжается -20

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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