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Кобяков и Медведев обсудили в Душанбе вопросы сотрудничества Беларуси и России

01 июня 2018 14:19
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Новости Беларуси. 1 июня в Душанбе прошла встреча премьер-министра Беларуси и председателя правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Кобяков и Медведев обсудили в Душанбе вопросы сотрудничества Беларуси и России -1

Так, Россия продолжает оставаться основным торговым партнером нашей страны. За первый квартал 2018 года взаимный товарооборот увеличился на 20 % по сравнению с тем же периодом 2017 года, составив больше 8 миллиардов долларов.

Кобяков и Медведев обсудили в Душанбе вопросы сотрудничества Беларуси и России -4

Кобяков и Медведев обсудили в Душанбе вопросы сотрудничества Беларуси и России -6

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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