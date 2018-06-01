Кобяков и Медведев обсудили в Душанбе вопросы сотрудничества Беларуси и России

Новости Беларуси. 1 июня в Душанбе прошла встреча премьер-министра Беларуси и председателя правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Так, Россия продолжает оставаться основным торговым партнером нашей страны. За первый квартал 2018 года взаимный товарооборот увеличился на 20 % по сравнению с тем же периодом 2017 года, составив больше 8 миллиардов долларов.