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«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

15 июня 2020 10:40
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Новости Беларуси. Председатель КНР 15 июня отмечает день рождения. С личным праздником Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения-1

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. Глобальная инициатива «Пояс и путь» заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах. Александр Лукашенко отметил личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.

«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения-4

# Беларусь-Китай # Си Цзиньпин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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