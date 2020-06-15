«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

Новости Беларуси. Председатель КНР 15 июня отмечает день рождения. С личным праздником Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. Глобальная инициатива «Пояс и путь» заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах. Александр Лукашенко отметил личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.