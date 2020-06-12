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Александр Лукашенко: с большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России

12 июня 2020 08:07
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Россияне отмечают 12 июня государственный праздник – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого запланированы как официальные, так и развлекательные мероприятия. Однако праздник пройдет в основном в онлайн-формате.

Александр Лукашенко: с большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России-1

С Днем России поздравление Президенту страны Владимиру Путину направил глава нашего государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: с большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния. Залог нынешних и новых достижений – вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству.

Александр Лукашенко: с большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России-7

Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России и другим государственным деятелям.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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