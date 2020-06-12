Александр Лукашенко: с большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России

Россияне отмечают 12 июня государственный праздник – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого запланированы как официальные, так и развлекательные мероприятия. Однако праздник пройдет в основном в онлайн-формате.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния. Залог нынешних и новых достижений – вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству.