Новости Беларуси. С Днем Октябрьской революции белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко: «Нравственные идеалы, которые помогали нашим предшественникам превозмогать любые трудности и одерживать победу в самых сложных обстоятельствах, не теряют своей актуальности и сегодня. Ведь перед нашей страной стоят масштабные задачи: значительно повысить качество жизни, создать экономику знаний и новых технологий, обеспечить конкурентоспособность Беларуси в мире. Мы строим социально ориентированное государство, в основе которого — уважение к людям труда, идеалы равенства и социальной справедливости, стремление к взаимопониманию и единению во имя благополучия нашей Родины». Говорится в поздравлении Главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.