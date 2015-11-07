Прямой эфир

С Днем Октябрьской революции белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко

07 ноября 2015 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С Днем Октябрьской революции белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко: «Нравственные идеалы, которые помогали нашим предшественникам превозмогать любые трудности и одерживать победу в самых сложных обстоятельствах, не теряют своей актуальности и сегодня. Ведь перед нашей страной стоят масштабные задачи: значительно повысить качество жизни, создать экономику знаний и новых технологий, обеспечить конкурентоспособность Беларуси в мире. Мы строим социально ориентированное государство, в основе которого — уважение к людям труда, идеалы равенства и социальной справедливости, стремление к взаимопониманию и единению во имя благополучия нашей Родины». Говорится в поздравлении Главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Александр Лукашенко # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Ведущие СМИ и информационные агентства мира продолжают обсуждать торжественную церемонию вступления в должность Президента Александра Лукашенко
07 ноября 2015 16:41

Ведущие СМИ и информационные агентства мира продолжают обсуждать торжественную церемонию вступления в должность Президента Александра Лукашенко

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко – новый виток в истории страны
07 ноября 2015 16:31

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко – новый виток в истории страны

Президент: У меня есть только белорусский народ. И ему готов и буду служить до последних дней, сколько он мне будет доверять
06 ноября 2015 18:38

Президент: У меня есть только белорусский народ. И ему готов и буду служить до последних дней, сколько он мне будет доверять