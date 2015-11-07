Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко – новый виток в истории страны

Начнем с главного. Новоизбранный Президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно вступил в должность.

Инаугурация привлекла внимание еще и новизной процедуры. Во Дворце Независимости белорусский лидер принес присягу в цивильном костюме, а после появился на площади Государственного флага в военном мундире.

Если вспомнить события последних недель, то языком древних римлян можно сказать: Марс потеснил Меркурия. На фоне нескончаемых торговых дел приподнят щит отечества.

Президент посещает воинские части, встречается с командным составом Вооруженных Сил, озвучивает военно-стратегические задачи, благословляет производство новейших вооружений. И для себя, и на продажу (Меркурий тут, кстати говоря, не дремлет). И вот он – апофеоз. Во время инаугурации люди в погонах дают клятву на верность народу и Президенту, который предстал перед войсками в форме главнокомандующего. Когда на планете разгораются войны и в соседней стране канонада, мир и безопасность в особой цене. Это не раз подчеркнул Президент Лукашенко в День вступления в должность главы государства.

Здесь и торжественная составляющая, и дань традициям. Но прежде всего – протокол. Согласно Конституции, Президент вступает в должность только после принесения присяги. Церемония по закону должна пройти не позднее двух месяцев с момента выборов.

6 ноября 2015 года становится и ярким завершением избирательной кампании, и многообещающим началом, новой страницей в истории Беларуси.

Несколько часов до торжественного момента. В зале начинают собираться гости. Их рекордное число – больше тысячи.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

У Беларуси и Евросоюза есть общие интересы. Чтобы противостоять мировым вызовам, нам нужно объединить наши усилия.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Поздравляю вас с праздником. Я хочу сказать, что это будет открытие новой страницы истории в развитии белорусского государства. Думаю, что ваша страна будет продолжать политическую стабильность, экономическое развитие.

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Я думаю, что Беларусь со своим новым лидером как поступательно шла, так будет поступательно и идти. Это создание рабочих мест, это направление всех усилий на благосостояние белорусского народа.

Санака Самарасинха, постоянный координатор представительства Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь:

Поздравляю вашего президента с победой. Как вы знаете, буквально перед выборами Александр Лукашенко присутствовал на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беларусь всегда играла позитивную роль в ООН. Ваша страна всегда отстаивает принципы спокойствия и мира.

Тьерри Мариани, депутат Национальной ассамблеи Франции, вице-президент группы дружбы «Франция – Беларусь»:

У президента начинается новый президентский срок. И, кроме того, это точка отсчета в плане мира, установления мира в Европе. Так как вы знаете о роли, которую Беларусь играет в установлении мира в Европе.

Даже те из присутствующих, кто еще не бывал во Дворце Независимости на встречах высокого уровня, за те 15 часов, что длились переговоры «нормандской четверки», в телеэфирах наверняка успели оценить красоту и фундаментальность нового символа белорусской архитектуры, который не зря с тех пор уже окрестили «Дворцом мира».

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Глядя на ситуацию в Беларуси, хотел бы пожелать такой стабильности и Украине в том числе, да и всем народам, как говорят, странам и народам. Потому что мы сейчас идем еще по такому пути, по которому никому не желаем проходить в будущем.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

Я радуюсь за республику, которая последние 20 лет показывает пример, как можно даже в чрезвычайных условиях выйти из трудного положения, выйти достойно, развивая все: и промышленность, и социальную сферу, поддерживая село. С этим надо поздравить и белорусский народ, и президента Лукашенко, который сумел провести со своей командой эту политику.

Политическая элита, государственные служащие, гордость нации – спортсмены, музыканты, ученые, медики – и зарубежные гости занимают места в зале.

Владимир Коваленок, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Пошла Беларусь своим ходом, своим путем. Так она будет идти. Никакого ни ускорения, ни торможения не надо ожидать.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, иностранный член Национальной академии наук Беларуси:

Хорошо, что в Беларуси есть это дело труда и ума белорусского народа. И России, конечно. Мы работаем всегда вместе.

Больше сотни журналистов из разных уголков мира – от США до Китая – в ожидании красочной развязки главного политического события Беларуси. Полсотни стран ждут кадров с телетрансляции. Из Резиденции ко Дворцу Независимости выезжает кортеж Александра Лукашенко.

Во Дворце Независимости церемония пройдет впервые. Но ритуальная часть – строго по протоколу – это уже классика.

Белорусский флаг и штандарт Президента. И, конечно, же Конституция. Положив правую руку на главный документ страны, Александр Лукашенко произносит клятву из 30 слов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.

Вот с этой самой минуты Президент вступает в должность. Александр Лукашенко подписывает акт присяги. На сцене – высшие должностные лица: председатели обеих палат Парламента, Конституционного и Верховного Суда.

Глава ЦИК Лидия Ермошина вручает Президенту удостоверение. После официальной, протокольной, части – речь Александра Лукашенко. Это тоже часть протокола, но белорусский лидер в своем выступлении не ограничится стандартными тезисами. Его искренние и эмоциональные отступления еще долго будут вспоминать, обсуждать и цитировать. Когда как не в этот день, с этой трибуны расставить точки над «і». Какими будут ориентиры на ближайшие пять лет?

Александр Лукашенко:

Все вместе мы создали жизнеспособное, стабильно развивающееся государство. Построили немало жилья, школ, больниц, прекрасных Дворцов культуры, спортивных арен, современных дорог и других объектов инфраструктуры. Модернизировали тысячи предприятий промышленности, которые, я уверен, уже в этой пятилетке дадут свой эффект. В сжатые сроки решили проблему продовольственной безопасности. Мы одели людей. Более того, продукция белорусского АПК превратилась в солидную статью экспорта. Созданный потенциал позволит нам даже в период глобальных экономических потрясений обеспечивать развитие Беларуси.

Да, действительно, в народе накопился очень большой пласт ожиданий. Сегодня мы живем в свободном обществе, народу вбрасывают различные идеи, народ заставляют думать. Но народ нуждается в том, чтобы была генеральная линия, чтобы народ этот кто-то вел. Понятно, мы на этом пути кого-то приобретаем, кого-то теряем, кто-то становится нашим сторонником, кто-то – нет, я это клоню к тому, что и вы, наверное, слышите: уж слишком много сегодня говорят и пишут о реформах, о структурных реформах, и никто не сказал, а что это за реформы. Что же это за структурные реформы? Но если кто-то за реформы, так вы же будьте честны и скажите, что надо: сломать политический строй, государственное устройство Беларуси, надо разделить-разрезать государственную народную собственность и раздать. Надо говорить откровенно: на эти нас толкают реформы и за эти реформы кое-кто в мире готов много заплатить.

Задайте себе вопрос: нам нужны такие реформы? Уже ж вокруг провели подобные реформы – наша братская Россия, наша братская Украина. Спасибо, что здесь сегодня и россияне, и украинцы. Они попробовали, вкусили этих реформ. И что? Вот этим мы должны отвечать на голоса о том, что плохо в той системе, которую мы создали. Я все чаще и чаще задумываюсь над этими предложениями (а они звучат и из властных кабинетов как предложения Президенту): что же мы сделали не так? Ну давайте посмотрим: родился малыш, до трех лет любой родитель имеет возможность сидеть с малышом, воспитывать его, получать бесплатное лекарство. Я уже не говорю о том, что если он забудет прийти в больницу или детскую поликлинику, то врачи ему быстро напомнят, что нужно прийти обследовать малыша.

Мы на третьем месте в мире по младенческой смертности, после Германии и Швеции. Вровень с ними идем. Лидерами являемся. Мы создали самую мощнейшую в мире систему здравоохранения. И это не я ее оцениваю. В знак благодарности и признательности недавно полмира съехалось министров здравоохранения, светил медицины в Беларусь, чтобы изучить опыт. Мы расписали снизу доверху, какие процедуры врачи должны выполнять в фельдшерско-акушерских пунктах, в участковых больницах, районных, областных и центральных клиниках. Где каждому человеку получить ту или иную помощь. Мы оснастили современнейшим оборудованием наши клинические больницы и центры. Но купить можно любое медицинское оборудование. Главное – это люди, врачи. Мы подготовили самых современных врачей. Сегодня в любом государстве, куда бы я ни приехал, меня просят: помогите подготовить врачей, помогите подготовить инженеров. Помогите, просят у нас в СНГ, подготовить специалистов рабочих специальностей, потому что нигде больше не осталось профтехучилищ. Меня просят помочь, а мы уже принять не можем даже за большие деньги. Потому что ни в общежитиях, ни в учебных кабинетах, лабораториях у нас мест не хватает для иностранных граждан. И мы создаем эти общежития, создаем эти места, потому что получаем за это приличные деньги. И потом, люди, уехавшие от нас, – это наши люди, они являются носителями наших идей, нашей идеологии, всего нашего мира, в котором мы все живем.

Говорят: реформы! Так что? Давайте сегодня реформируем здравоохранение, давайте его сломаем! Если вы к этому готовы и народ этого хочет. Я уже это говорил, не утрируя: я готов провести любую реформу, но не за счет соседа. Я не зря это говорю. Недавно провели социологические исследования среди нашего народа. Люди говорят: реформа – это неплохо, но когда начинаешь объяснять, что такое реформа, что получается? Да, я за реформы, но не за мой счет, за счет соседа. Мы такие реформы проводить не можем. Если вы готовы на эти реформы, давайте честно скажем: это повышение пенсионного возраста, это платная медицина, это платное образование и так далее. Если вы готовы, то это можно сделать за полгода. Ничего не ломая, сделаем. Но давайте посмотрим: здесь в зале экс-президент Украины. Он вам расскажет, как реформировали в последние годы в Украине и что имеет это здравоохранение в братской нашей, родной для меня Украине? Так давайте учиться на чужих ошибках.

Так вот, малыш подрос, пошел в детский сад. В детском саду вы что, платите деньги? Гроши, копейки. В основном все на бюджете, на государстве висит. Закончил детский сад – подумайте, мы создали педагогические комплексы. Когда ребеночек из детского сада сразу заходит в другую дверь – в школу, чтобы не было стрессов, потрясений, нянчим этого ребенка, он там получает и бесплатное питание. Закончил 9 классов – он имеет право определиться: или он пойдет в вуз, или он пойдет в техникум-колледж, получит специальность. Но самое главное, закончив вуз, техникум, мы законом гарантировали ему обязательное первое рабочее место. Он нигде не скитается, не ищет работу, ему сразу государство, как бы ни было сложно, предлагает первое рабочее место. И так происходит становление нашего человека. Так что, эту систему сломаем? Что в этой системе надо реформировать? Или говорят в промышленности, в сельском хозяйстве: давайте на землю введем частную собственность. Наверное, мы еще одни в мире остались, кто не ввел эту частную собственность. Разрежем ее на куски, раздадим фермерам. Слушайте, у нас чуть больше 3 тысяч фермеров и ни на одного больше, ни одного меньше каждый год. Кто-то уходит, кто-то приходит. Сегодня руководителя крупного предприятия сложно найти талантливого. А вы хотите этим бедолагам землю раздать, которые будут лопатой ее копать? К нам немцы приезжают и завидуют. Я у них спрашиваю: господа, что ж вы нам завидуете, вы же нас толкаете на то, чтобы поделить землю. Мы не толкаем, мы – фермеры, нам бы, говорят, такие латифундии в 10-20 тысяч гектаров. Мы, говорят, если бы не поддержка государства, рухнули бы давно. И вот сегодня этой поддержки не хватает во Франции, Германии. Посмотрите, какие забастовки у крестьян. Скажите, что сломаем в сельском хозяйстве? Какую систему создадим на том месте, за которое мы боролись 20 лет? Нас били, трепали за то, что мы сохранили колхозы, совхозы. Мы «с испугу» при Сидорском их переименовали в крупные кооперативы. Хотя они как работали коллективно, так и работают.

Или в промышленности. Вы же поймите, наши промышленные предприятия нужны только те, которые сегодня работают неплохо и завтра смогут хорошо работать. Их за большую цену никто не возьмет. Мы предложили цену самого перспективного нашего предприятия «Беларуськалий» – 32 миллиарда долларов его стоимость. И специалисты это признают. У нас хоть кто-нибудь купил хоть одну акцию за эту цену? Нет. Я уже как–то публично сказал: даже взятку предлагали миллиарды долларов, только чтобы цена этого предприятия была 15-16 миллиардов долларов. Что я мог предложить и сказать этим людям? Вы хотите этой приватизации – не со мной. Я не буду делить то, что веками наживалось белорусским народом. Это всегда у славянских народов заканчивается трагедией. Если не революцией, то гражданской войной. А частенько, как было в истории, и тем и другим. Вот мой ответ тем горячим головам, реформаторам, которые сегодня толкают меня на реформы под знаком того, что, мол, смотрите, какой рейтинг доверия. Почти весь народ за Президента. Давай быстренько проведем реформы. Давай будем резать по живому. Я уже дал ответ на это: давай резать тех, кто это предлагает. Выдержите – будем думать, что делать дальше. Так тоже не хотят: давайте за счет соседа, давайте за счет народа. Так тоже не пойдет. Вот мой ответ на коренной вопрос. По крайней мере, пока я Президент в ближайшие эти 5 лет.

На Всебелорусском народном собрании я постараюсь развить эту идею и сказать больше: какой политический и государственный строй, в том числе и экономический, нам подбрасывали 20-25 лет тому назад. Мы зря отказались от того, что было веками накоплено. Мы, идя этим путем, без издержек, без противовесов создадим кучку богатых, когда 5-7% населения будут обладать богатством страны, а остальные будут крохи со стола собирать, нищими. Я не хочу, чтобы при моем президентстве – а, заметьте, я первый Президент страны – на меня все потом смотреть будут: было создано такое государство. И я никогда на это не пойду. Потому что я знаю, что такое голод, что такое нищета, что такое люди, которые только и могут, раскрыв рот и глаза, смотреть на тебя со слезами на глазах, чтобы ты их не обидел. Помните это. Я обращаюсь прежде всего к власть имущим нашей страны и тем, кто нас услышит.

Каждый человек у нас находится под защитой закона, а значит, и Президента. Этот принцип незыблем. Только таким образом можно добиться консолидации общества, пробудить в нeм созидательную энергию. Этих подходов мы будем придерживаться и в будущем.

Я сейчас вам говорил о детях, а теперь расскажу о стариках. Вы знаете наше отношение к старикам. Очень хорошо знаете. Это вообще оплот нашей страны. Это незыблемый оплот нашей страны, не было бы их – страны бы не было. Вы знаете, что происходило в деревушках, особенно после распада Советского Союза, когда старики, а их была не одна тысяча, были попросту забыты в деревнях и даже в городах. Но в городе мы как-то худо-бедно поддерживали, систему создали. А в деревнях? И тогда оставшиеся невостребованные участковые больницы мы переделали в больницы сестринского ухода. Мы собрали всех брошенных стариков, ни один не остался без учета. Ни один! И на зиму недалеко от дома перевозим всех желающих – кого дети бросили, у кого вообще детишек нет, кому под 80 и больше лет, может, кто-то заболел – в эти больницы сестринского ухода. Они, по-моему, половину пенсии платят за одежду, за то, что мы их там лечим, кормим. Многие из них пытаются всю пенсию отдать. Я это категорически запретил делать. Нам половины пенсии – плюс государство половину доплачивает – достаточно. Старики не должны забыть, что государство есть. Но на лето эти старики, находясь в 10 километрах от дома, могут вернуться в свои дома. Они могут дольше таким образом прожить. Что такое старика из дома изъять и увезти его куда–то. Он зачахнет через несколько лет. Мы пошли вот этим человеческим путем, поддержав стариков. Вы эту систему хотите сломать? Какой капиталист и богатый буржуй, простите меня за эти классические выражения, будет сегодня за свой счет содержать этих стариков и детей? Только государство способно на это! А государство только тогда может быть государством и считаться государством и гордиться этим, если оно вполне нормально относится к детям и к старикам. Если этого нет – нет государства. Никому не надо это государство. Этот путь незыблем. Обычный человеческий путь – в этом путь социального государства. И мы не можем с него свернуть, потому что мы его только–только создали. Столкнувшись с первыми трудностями, мы начинаем что-то сразу ломать об колено, что-то крошить. Умные люди так не делают. Умная нация на такие реформы не пойдет.

Состоявшиеся выборы в очередной раз доказали самым различным силам, в том числе за пределами нашей страны: ставка на силовой захват власти в Беларуси путем «цветных революций» и «площадей» провальная! Этому никогда не бывать. В спокойной и безопасной стране нам предстоит решить масштабные задачи в экономике. Нужно поднять еe на более высокий уровень. Экономика следующей пятилетки – качественно иная экономика. Мы продолжим технологическую, управленческую и инновационную модернизацию. Экономия, качество и эффективное управление должны стать главным приоритетом. При этом требование о безусловном сохранении рабочих мест и выплате достойных зарплат остается в силе.

Высокоразвитая экономика станет гарантом независимости Беларуси. Мы строим, еще раз подчеркиваю, государство для народа. Поэтому приоритетом останется повышение качества жизни людей. Внедрение всего самого лучшего в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Системы здравоохранения, образования, о которых я только что сказал, будут сохранены, чего бы нам это ни стоило. Ибо не будет ни знаний, ни экономики знаний, ни народа. Особое внимание по-прежнему будет уделено укреплению института семьи, поддержке многодетных родителей, системе кредитования в жилищном строительстве. Новый импульс для развития получат культура, спорт, наука, молодежные программы. Сегодня наша страна – один из немногих наиболее стабильных уголков в мире. Быстро развивая транспортно-логистическую инфраструктуру, Беларусь стала незаменимым транзитным коридором. Через нашу территорию течет огромный поток товаров. И он будет увеличиваться. Беларусь – миролюбивая и доброжелательная страна без каких–либо фантастических амбиций. Наше желание одно – простое и понятное – строить спокойную и счастливую жизнь в своем доме, в сотрудничестве и содружестве со всеми соседями. Мы никогда не доставляли проблем нашим соседям. Мы всегда были дружны с ними. Мы шли к ним с открытым сердцем и с куском хлеба – не с камнем в руках. И будет так впредь.

Некоторые, услышав или увидев, что мы ведем переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки или Евросоюза, начинают вопить аж до Владивостока: Лукашенко куда-то разворачивается. Как только увидели наши братские, теплые тенденции в отношении нашей братской России, нашей родной Украины, других постсоветских республик, уже «на дыбы» становятся на Западе. Да не разрывайте вы нас! Дайте нам спокойно жить на этом клочке земли. Мы обеспечим ваши интересы – и Востока, и Запада. Все, чего вы хотите, Беларусь сделает. Только не разрывайте нас, не сталкивайте нас с Россией. Не сталкивайте нас в России, на Востоке с Западом. Мы никуда не поворачиваем, мы хотим жить на своей земле. Мы хотим, чтобы жизненно важные интересы белорусов были здесь на этом клочке земли. Мы ни на что, заметьте, больше не претендуем. У нас нет жизненно важных интересов даже в соседних государствах. Мы хотим спокойной и мирной жизни. Но когда нам намекают с Запада: вы там подальше от России, я всегда говорю, что мы не можем быть от России дальше, от Украины, Казахстана, потому что мы родились в одной семье. Господом предопределено это. Как это можно разорвать? Да, у нас есть собственная точка зрения. Да, у нас есть собственные интересы, и мы не раз это демонстрировали. Но мы произросли из одного корня. Я всегда так говорю, я с этой идеологией пришел в середине 90–х к власти. Как я могу от этого отречься? Но если нас будут на Востоке толкать против Запада и кто–то будет радоваться санкциям, которые против нас вводят, не дождетесь. Мы будем нормализовывать наши отношения с Западом, потому что они – наши соседи тоже. У нас есть там экономические интересы. Мы сегодня 42% экспорта торгуем в России, а больше 50% – в Евросоюзе. Так как мы можем от этого отказаться? И зачем в это сложное и трудное время пытаться нас столкнуть с этой дороги, с этого пути, с этой многовекторной внешней политики? Зачем, если здесь остался единственный коридор, где и Восток, и Запад могут спокойно перемещаться и сотрудничать? Это мой ответ тем, кто из нас пытается сделать врагов для России и для Запада. Может быть, и беда наша, а может быть – судьба, не знаю. Предопределил Господь так, что мы находимся в этом месте, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. И эта дорога стала сегодня не всегда благополучной. А частенько горячей. И мы должны быть мудрыми политиками, чтобы, живя в этом бурном котле, не сгореть, чтобы нас не сварили и не съели, говоря по-народному. Поэтому мы будем проводить миролюбивую внешнюю политику, мы знаем, чего стоит для нас Россия, мы знаем, что такое для нас Запад. И мы будем исходить из собственных интересов или интересов наших соседей.

Противостояние между Западом и Востоком оборачивается лишь дальнейшей эскалацией конфликтов, гуманитарными катастрофами, резким падением уровня жизни людей и всеобщей деградацией. Пример тому наша родная Украина. Кто–то там свои жизненные интересы видит. А страдают от этого те, кто не успел уехать из этого Донбасса, за который тут Кучма борется в Минске. Старики и дети – они в чем виноваты? Хочется кому-то пострелять – выходите в чисто поле и «квасьте» там друг друга. Но не трогайте этих людей, которые хотят мирно жить. В этом наша политика в этом нашем Дворце Независимости, Дворце мира, была определена. И это начали понимать все, и мы, белорусы, как толерантная, открытая нация будем всемерно способствовать росту взаимопонимания и сотрудничества на континенте. Чтобы стать связующим звеном между государствами и народами. В этом вижу одну из важнейших своих задач на посту Президента. И если будет достигнута поставленная цель, это принесет богатые плоды как для Беларуси, так и нашим соседям и другим странам.

Однако все мы с вами должны понимать главное и ясно его осознавать: наше будущее прежде всего в наших руках. Решение собственных проблем лежит в первую очередь внутри, а не вовне страны. Только упорный труд, здравый смысл и мудрость будут способствовать нашему развитию.

Вы на меня, белорусы, не обижайтесь, но если вы будете, скажу по-народному, где-то подлениваться, я вас буду очень серьезно подталкивать. Не бывает такого, что виновата только власть, а вы все хороши. Я уже обращал вас к этому тезису. Прежде чем кого-то оценить, покритиковать или кого-то «лягнуть», посмотрите на себя. Все ли вы сделали для того, чтобы вы, ваша семья, ваши родные, близкие, знакомые и в целом государство были счастливы и жили хорошо? Наверное, не все. Давайте эту реформу начнем с себя. И если мы с себя начнем, мы прекратим всякие разговоры о реформах. Мы просто будем жить прекрасно. И нам не надо будет ставить перед собой какие-то реформаторские цели на слом существующего политического и экономического строя.

Уважаемые друзья! Я, конечно же, обычный человек! Вы это прекрасно понимаете. Я никогда не пиарился, не было никакой показухи. Если я где-то работаю на субботнике, я беру лопату и работаю на глазах у всех у вас. Если я где–то «кувыркаюсь» на футбольном-хоккейном поле – как могу, так и «кувыркаюсь». Меня там никто не делает. Это мое железное правило. Если начнешь сегодня себя пиарить, завтра народ разберется, кто ты есть на самом деле, и это будет только во вред. Я – обычный человек, как вы, а значит, могу и ошибаться. Но я всегда ставлю перед собой железную задачу – не допустить при такой власти системных ошибок. Мы их с вами не допустили. Были разные периоды. Может быть, мы где–то и неправильно поступали, пройдет время – история оценит, народ оценит. Но, по-моему, мы их не допустили. Но помните одно (я знаю, что здесь подавляющее большинство, ну если не все – мои сторонники): я никогда вас не предам! Я как человек не способен на предательство. Я считаю, что лучше пусть тебя убьют на поле брани, пристрелят, но ты не должен отступить, ты не должен предать свой народ, свои идеи, все то, что ты обещал народу. И я хочу с этой высокой трибуны заявить: этого не было 20 лет, сколько я служил вам и народу, нашему государству, этого не будет никогда.

И последнее: я всегда защищал и буду защищать вас и ваших детей! Да, я жесткий человек, я буду требовать от народа, и я это всегда говорил, от своих подчиненных по максимуму. Ибо в этом раздрае не выдержим. Разорвут на клочки и разнесут. Уже было в середине 90-х. Западная Беларусь туда, Восточная – сюда. Полесье – Независимая Полесская республика. Если кто-то забыл, окунитесь в середину 90–х. Посмотрите. Тогда мы в течение месяца прекратили эти хитросплетения, эти тенденции, избрав Президента и заявив, что будет вот так. Мы выполнили самое главное перед своим белорусским народом обязательство. Поэтому вы знаете, если вам действительно не хватит своих сил и вам будет нужна защита государства и Президента – я всегда к вашим услугам.

Я понимаю, что некоторые проголосовали за меня авансом. Это естественно, в президентских выборах особенно. Может, кто-то сомневается: того ли избрали, за него проголосовали, а может, и не надо было? Простите меня, я сейчас объясню: вы проголосовали правильно. Не потому, что я исключительный, не потому, что я самый умный и больше нет. В этом зале достаточно людей, которые могут быть президентами нашей страны. Вы проголосовали правильно, потому что, проголосовав, мы сегодня никому и ничего не должны. Мы не отмывали деньги в предвыборную кампанию, мы обошлись копейками, проводя выборы. Я никому не давал ни на Востоке, ни на Западе, ни в Америке, ни в Африке никаких обещаний. Мы прошли эти выборы независимо. Как все эти двадцать с лишним лет. И, поверьте, это величайшее достояние, когда Президент побеждает благодаря народу, когда его народ избирает. Когда не играют роли деньги, когда миллиарды не вкидывают в предвыборную кампанию, отмывая и раскладывая по карманам. Это величайшая основа, чтобы делать то, что нам нужно делать для нашего народа. Вот почему этот выбор правильный, и когда вы будете впредь, особенно молодежь, голосовать за своего главу государства, посмотрите, какие деньги и какие люди за ним стоят. У меня нет этих людей чужих и нет денег, у меня есть только вы. Есть белорусский народ! И ему я готов и буду служить до последних дней, сколько он будет мне доверять. Благодарю вас!

Политика внешняя, внутренняя, экономические реформы и просто человеческий взгляд на будущее Беларуси. Свои голоса в поддержку Александра Лукашенко отдали более 83% избирателей. Подавляющее большинство поддержало выбранный ранее страной курс.

Сергей Сидорский, член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

Мы прошли значительный путь развития по становлению новых предприятий, по строительству, по модернизации новых предприятий, по модернизации и строительству ферм и предприятий в сельскохозяйственном блоке. То есть в то, что определяет сегодня лицо Беларуси, заложена значительная база, которая должна в этой пятилетке быть лидером среди стран Союза.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, олимпийская чемпионка:

В жизни нашей страны было сделано действительно очень много. И мы сегодня видим, как развивается, как растет наша страна, как развивается наша столица, Минск.

Марианна Щеткина, министр труда и социальный защиты Республики Беларусь:

Мы знаем, что курс всегда последовательный, что в приоритете стоит стабильность, благополучие людей. А это очень важно – знать, куда идти, важно с кем идти и важно что делать.

Президент и главнокомандующий к военнослужащим выходит в форме. Превыше всего он ставит надежную защиту интересов Родины, конституционные устои и территориальную целостность Беларуси.

Александр Лукашенко:

Мы никому не отдадим ни клочка нашей земли, не угрожая нашим соседям и другим государствам. Нам не надо чужого, но и своего не отдадим. Мы должны помнить, не угрожая никому, как говорил великий предок, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Для этого мы прежде всего – люди в погонах. Мы своей жизнью будем защищать свою землю, свои семьи, своих детей, своих родных и любимых. Мы, если мужики, никому больше не должны позволить вторгнуться на нашу землю и надругаться над детьми, стариками и женщинами. Мы жизнью своей должны защитить нашу страну, в которой будет жить мирная и благополучная нация.

Уверен, что под вашей надежной защитой, нашей защитой все вместе мы преодолеем любые трудности и решим самые масштабные задачи на благо нашего общего дома – Республики Беларусь! Да здравствуют трудолюбивый белорусский народ и наши славные защитники Отечества!

Верность родине и вновь избранному Президенту, троекратное «Клянемся!» эхом разнесется с площади Флага.

Рота почетного караула проходит торжественным маршем перед главой государства и собравшимися гостями. Впрочем, и это еще не завершение праздника. Во Дворце Республики – концерт.

Вот так, торжественно и в соответствии с традициями, начался новый виток в истории Беларуси. И новая точка отсчета, и новые цели, и задачи, решению которых и будут посвящены ближайшие пять лет.