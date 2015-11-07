Ведущие СМИ и информационные агентства мира продолжают обсуждать торжественную церемонию вступления в должность Президента Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Новая точка отсчета в жизни страны. Ведущие СМИ и информационные агентства мира продолжают обсуждать главную политическую новость из Беларуси — торжественную церемонию вступления в должность Президента Александра Лукашенко. Мнения международных экспертов, опубликованные в сегодняшней прессе в разных уголках планеты, изучила Ольга Коршун, корреспондент СТВ.

Вступление в должность Президента — своеобразная точка отсчета в истории государства. Это событие дает старт новому этапу в развитии страны. Подобные церемонии всегда в центре внимания мировых СМИ. Не стало исключением и событие, состоявшееся накануне в Минске во Дворце Независимости. И сегодня зарубежная пресса — активно обсуждает новости из Беларуси.

Так, в эфире телеканала «Euronews» журналисты рассказывали, как проходила торжественная церемония, а уже позже появился и более развернутый материал с мнениями европейских экспертов и информацией о предвыборной кампании в Беларуси. Кстати, этот материал на четвертом месте в рейтинге самых популярных сюжетов «Euronews». На немецком «Deutsche Welle» сделали акцент на международной составляющей, в частности, как дальше будут развиваться отношения Беларуси с Россией и Западом. Не обошли стороной событие и корреспонденты американского информагентства «Associated Press». Более детальный репортаж – на сайте российского «ИТАР-ТАСС». Он состоит из шести блоков, в которых основные тезисы речи Александра Лукашенко. Некоторые из них попали и на страницы крупного кубинского информационного агентства «Prensa Latina». Одним словом, география обсуждения самая широкая. Вступление в должность Президента Беларуси – одна из самых обсуждаемых тем и среди белорусских интернет-пользователей.

Пользователь Виктор_Дудук (орфография и пунктуация автора сохранены):

От души поздравляю Лукашенко. Респект и уважуха!

Пользователь Lunita_Son (орфография и пунктуация автора сохранены):

Только вместе и к новым достижениям. Как здорово чувствовать свою принадлежность к замечательному народу Беларуси!

Пользователь Hilda_X (орфография и пунктуация автора сохранены):

Лукашенко доказал всем что он является политиком с большой буквы.

Пользователь alexandraivchenko (орфография и пунктуация автора сохранены):

Пять лет ещё можно спокойно жить в своё удовольствие и ни о чём не думать. А то бы пришли к власти местные «реформаторы» и превратили бы страну в очередную Украину или Молдову.

Церемонию вступления в должность Президента Беларуси транслировали в прямом эфире все белорусские телеканалы. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, где собралось около тысячи гостей. В клятве главы государства, которую он произносит, положив руку на основной закон, без союзов и предлогов ровно 30 слов.

Александр Лукашенко:

Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.

Меня переполняет чувство гордости за наше сплоченное общество, за миллионы земляков — граждан свободной Беларуси.

Во время прошедшей кампании по выборам Главы государства наш народ в очередной раз продемонстрировал всему миру высочайшую политическую культуру, единство перед лицом внешних вызовов и независимость суждений. Нас не разобщили в прошлом, не удалось это сделать в настоящем и, я абсолютно уверен, никогда не удастся сделать это в будущем.

Многочисленные наблюдатели, и наши, и зарубежные, могли убедиться в том, что вся выборная кампания прошла спокойно, открыто, в строгом соответствии с белорусским законодательством. Всем кандидатам были предоставлены широкие возможности для агитации.

Я от всего сердца благодарю вас, дорогие соотечественники, всех тех, кто меня поддержал. Хочу подчеркнуть, что это абсолютно не мой, не личный успех, это — наша общенациональная победа! Это победа белорусского народа!

Подчеркиваю без всякой лести: впервые за все предвыборные кампании, наблюдая за этой кампанией, и я, и все вы гордились самими собой и гордились нашим народом. Вы видели, что творилось вокруг, народ спокойно, тихо, открыто пришел и показал, кто хозяин в этом доме. В этом величайшая заслуга белорусского народа. И я горд служить этому народу.

Торжественная церемония продолжилась на площади Государственного флага, где Президента уже ждали военнослужащие. По традиции они присягают на верность главнокомандующему и стране. В своем обращении к военным Президент говорил о защите интересов страны, ее конституционных устоев и территориальной целостности.

Александр Лукашенко:

Как Главнокомандующий Вооруженными Силами превыше всего ставлю своей целью надежную защиту интересов нашей страны, ее конституционных устоев и территориальной целостности.

Окружающий нас мир не стал благополучнее. И это оказывает свое негативное влияние на Беларусь. Но мы обязательно сохраним наше государство. Мы дорожим нашей Родиной. Будем едины, последовательны и настойчивы в созидании, принципиальны и решительны в отстаивании национальных интересов. Мы всегда заявляли, заявляем и будем заявлять: мы никогда никому не угрожали и угрожать не будем. Наша военная цель — защитить свой клочок земли, на котором издревле жила ветвь славянского народа — белорусы — чистая, красивая и образованная нация.

Мы никому не отдадим ни клочка нашей земли, не угрожая нашим соседям и другим государствам. Нам не надо чужого, но и своего не отдадим. Мы должны помнить, не угрожая никому, как говорил великий предок, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Для этого мы прежде всего — люди в погонах. Мы своей жизнью будем защищать свою землю, свои семьи, своих детей, своих родных и любимых.

Оценить, какой путь прошла Беларусь, что ждет ее впереди и какой вклад внес каждый из нас в развитие своей страны — такими мыслями, уже после окончания церемонии, охотно делятся видные политики и общественные деятели, ученые.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российский Федерации:

Я радуюсь за республику, которая в последние 20 лет показывает пример, как можно даже в чрезвычайных условиях выйти достойно, развивая все и промышленность, и социальную сферу, и поддерживая село. Можете мне поверить, я был в 80-ти странах мира.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике:

Я часто езжу сюда из Питера на машине. И когда едешь по Псковщине в августе, где поля заросли бурьяном, где на дороге все время черт знает что, пересекаешь границу и попадаешь в цивилизованную, современную европейскую страну.

Не меньший отклик выступление Александра Лукашенко получило и среди простых белорусов. Ведь за ходом поистине исторического события следила без преувеличения вся страна.

За 20 лет Беларусь прошла большой и непростой путь, а сейчас открывается новая страница в истории суверенной Беларуси. Какой она будет, это зависит в том числе и от каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.