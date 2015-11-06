Президент: У меня есть только белорусский народ. И ему готов и буду служить до последних дней, сколько он мне будет доверять

Новости Беларуси. Новая точка отсчета в жизни страны и важнейшее политическое событие. 6 ноября в Минске прошла торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси — Александра Лукашенко. Впервые глава государства принес присягу во Дворце Независимости. Отсюда торжественные мероприятия переместились на площадь Государственного флага, где военнослужащие дали клятву на верность белорусскому народу и Президенту. Вся церемония проходила в присутствии тысяч приглашенных.

Наталья Бреус, СТВ:

С самого утра во Дворце Независимости начали собираться гости. Церемония вступления в должность Президента Беларуси проходит здесь впервые. Ход сценария достаточно выверенный. Но в любом случае — это важное событие для страны. Ведь это точка в избирательной кампании и новый этап для всей Беларуси.

Среди приглашенных – руководители госорганов, парламентарии, главы общественных объединений, зарубежные дипломаты и иностранные гости.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Глядя на то, как развивается экономика в Беларуси, как руководство Республики старается улучшить социальные условия, сделать какой-то прогресс в сфере образования, культуры. И этот прогресс очевиден. Все это — результат, мне представляется, продуманной политики руководства Беларуси и, естественно, Президента.

Чжун Шань, специальный представитель Председателя КНР:

Я очень рад в качестве спецпосланника Председателя Си Цзиньпина приехать к вам для участия в инаугурации вашего Президента. Двусторонние отношения наших стран уже вышли на качественно новый уровень. Мы бы хотели пожелать Беларуси под руководством Президента Лукашенко процветания и еще большего развития, успехов. Мы также очень надеемся, что китайско-белорусские отношения будут просто развиваться и углубляться.

Тьерри Мариани, депутат Национальной ассамблеи Франции, вице-президент группы дружбы «Франция – Беларусь»:

С сегодняшнего дня начинается новый срок Александра Лукашенко в качестве главы государства. Я думаю, вместе с ним начнется новый этап в отношениях Беларусь с Европой. Ваш Президент уже как нельзя лучше продемонстрировал возможности страны выступать в качестве мирного посредника между другими государствами.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Глядя на ситуацию в Беларуси, хотел бы пожелать такой же стабильности и Украине. И всем странам и народам, потому что мы сейчас прошли и идем еще по такому пути, по которому никому не желаем проходить.

Здесь и все те, кто сделал свой вклад в историю суверенной страны, те, кто прославляет ее на весь мир: известные ученые, герои Беларуси, именитые спортсмены. В зале торжественных церемоний более тысячи человек. Аккредитовано больше сотни журналистов из разных стран: от США до Китая. А кадры трансляции из Минска запросили полсотни государств. Так что ко Дворцу Независимости в этот день было приковано большое внимание. Кстати, после переговоров «нормандской четверки» его зачастую называют Дворцом мира. Кортеж Президента по дороге сопровождали 7 мотоциклистов. А в зале торжественных церемоний вновь избранного Президента встречали аплодисментами.

Глава государства официально вступает в должность не позднее двух месяцев после выборов. Непременные атрибуты символического момента — Конституция, Государственный флаг и штандарт Президента Беларуси — их торжественно вносят на сцену. Абсолютное большинство белорусов в результате голосования поддержало Александра Лукашенко. Об этом говорит глава Центризибркома. На сцене присутствовали спикеры парламента, главы Конституционного и Верховного судов. Как символ того, что народ доверяет избранному Президенту. В клятве главы государства, которую он произносит, положив руку на основной закон, без союзов и предлогов ровно 30 слов.

Александр Лукашенко:

Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.

Александр Лукашенко подписывает акт о принесении присяги. После этого председатель Центризибиркома вручила главе государства президентское удостоверение.

С этого момента начинается отсчет полномочий вновь избранного Президента. Слова поздравления звучали от председателя Совета Республики и главы Конституционного суда.

Александр Лукашенко обратился к гостям церемонии с речью. В такой момент в ней, как правило, звучат ключевые моменты политики национального лидера.

Событие транслировали в прямом эфире все телеканалы. Так слова вновь избранного Президента были обращены ко всем белорусам.

Александр Лукашенко:

Я от всего сердца благодарю вас, дорогие соотечественники, всех тех, кто меня поддержал. Хочу подчеркнуть, что это абсолютно не мой, не личный успех, это наша общенациональная победа, это победа белорусского народа. Подчеркиваю без всякой лести: впервые за все предвыборные кампании это была кампания, наблюдая за которой и я, и все вы гордились сами собой и гордились нашим народом. Вы видели, что творилось вокруг. Народ спокойно, тихо, открыто пришел и показал, кто хозяин в этом доме. В этом величайшая заслуга белорусского народа, и я горд служить этому народу.

Действительно, в непростой исторический момент народ продемонстрировал сплоченность, массово приняв участие в выборах. Своими голосами люди выразили приверженность той внутренней и внешней политике, которую мы проводим вот уже более двух десятков лет. И заметьте: эта политика не досталась нам в наследство. Тогда были совершенно иные вызовы, тогда мы жили в великой стране, которая была способна диктовать всему миру условия существования и уравновешивать этот мир. Сегодня иные вызовы, и нам порой в одиночку приходилось формировать эту внутреннюю и внешнюю политику, где-то спотыкаясь, где-то натыкаясь на препятствия, но мы не врали, мы никогда никого не обманывали. Мы шли своим путем, и этот путь показал правильность наших действий.

За два десятка суверенных лет удалось создать стабильно развивающееся государство. Сложностей хватало раньше, есть они и сейчас, но страной можно гордиться.

Александр Лукашенко:

Построили немало жилья, школ, больниц, прекрасных дворцов культуры, спортивных арен, современных дорог и других объектов инфраструктуры, модернизировали тысячи предприятий промышленности, которые, я уверен, уже в этой пятилетке дадут свой эффект. В сжатые сроки решили проблему продовольственной безопасности. Мы одели людей. Более того, продукция белорусского АПК превратилась в солидную статью экспорта. Созданный потенциал позволит нам даже в период глобальных экономических потрясений обеспечивать развитие Республики Беларусь. Может быть, в связи с высокой протокольной обязанностью сегодняшнего мероприятия я скажу несколько слов, как в народе говорят «не в строчку», но будет неправильно, если я этого не скажу. Да, действительно, в народе накопился очень большой пласт ожиданий. Сегодня мы живем в свободном обществе, народу вбрасывают различные идеи, народ заставляют думать. Но народ нуждается в том, чтобы была генеральная линия, чтобы народ этот кто-то вел. Понятно, мы на этом пути кого-то приобретаем, кого-то теряем, кто-то становится нашим сторонником, кто-то нет. Я это клоню к тому, что и вы, наверное, слышите, уж слишком много сегодня говорят и пишут о структурных реформах, и никто не сказал, что это за реформы. Что это за структурные реформы? Но если кто-то за реформы, так вы будьте честны и скажите, что надо сломать политический строй, государственное устройство Беларуси, надо разделить, разрезать государственную народную собственность. И раздать. На эти нас толкают реформы. И за эти реформы кое-кто сегодня в мире готов много заплатить. Задайте себе вопрос: нам нужны такие реформы? Уже ж вокруг провели подобные реформы. Наша братская Россия, Украина. Спасибо, что здесь и россияне, и украинцы. Они вкусили этих реформ. И что? Вот это мы должны отличать: откуда раздаются эти голоса. Что плохо в той системе, которую мы создали? Я все чаще задумываюсь над этими предложениями. А они звучат из властных кабинетов как предложения Президенту. Я все больше задумываюсь: что же мы сделали не так? Давайте посмотрим. Родился малыш: до трех лет любой родитель имеет возможность сидеть с этим малышом и воспитывать его, бесплатно получать лекарства. Я уже не говорю, что если он забудется прийти в больницу и в детскую поликлинику, то ему врачи быстро напомнят, что нужно прийти обследовать малыша. То есть мы с первых дней окружили заботой этого малыша и его родителей. Вы посмотрите, как мы возимся с роженицами. Нигде этого нет! Говорят: реформы. Так что? Сегодня реформируем здравоохранение? Давайте его сломаем. Если вы к этому готовы и народ этого хочет, я об этом говорю уже не впервые, да Господь с вами, я готов провести любую реформу, но не за счет соседа. Я не зря это говорю: недавно провели социологические исследования среди нашего народа. Так-сяк, люди говорят, ну неплохо реформы. Когда начинаешь людям объяснять, что такое реформы, в итоге получается: «Да я за реформы, но не за мой счет. За счет соседа». Мы такие реформы проводить не можем. Если вы готовы на эти реформы, давайте честно скажем, что это повышение пенсионного возраста, это платное здравоохранение, это платное образование и так далее. И если вы готовы, это можно сделать за полгода. Ничего не ломая, сделаем за полгода. Здесь в зале Президент Украины, он вам расскажет, как реформировали последние годы в Украине и что имеет это здравоохранение. В братской, не чужой для меня Украине. Так давайте учиться на чужих ошибках.

Выступая на церемонии, Глава государства отклоняется от протокола, чтобы сказать о том, что сегодня действительно важно, что сегодня волнует людей. В этом — весь белорусский Президент.

Александр Лукашенко в свойственной ему манере откровенности и честности рассуждает о необходимости реформ в промышленности и сельском хозяйстве.

Главный принцип любых изменений — нужно совершенствовать, а не ломать.

Александр Лукашенко:

Говорят: в промышленности, в сельском хозяйстве, давайте землю введем частную собственность. Наверное, мы одни в мире остались, не ввели эту частную собственность. Разрежем на куски, раздадим фермерам. У нас чуть более трех тысяч фермеров, кто-то приходит, кто-то уходит. Сегодня руководителя крупного предприятия сложно найти, а вы хотите землю порезать и раздать ее этим бедолагам, которые ее лопатой будут ее копать. Так мы же уже наелись. К нам немцы недавно приехали и нам завидуют. Я у них спрашиваю: господа, что же вы нам завидуете, вы же нас толкаете на то, чтобы поделить землю. Он: мы не толкаем, мы фермеры. Нам бы, говорит, такие латифундии в 10-20 тысяч гектаров. Мы, говорит, если бы не поддержка государства, рухнули бы давно. И вот сегодня этой поддержки не хватает во Франции, Германии, посмотрите, какие забастовки у крестьян. Нигде на земле не было и не будет легко работать. Все мы это должны понимать. На земле богатым не станешь. Это тоже надо понимать. И все, придя на землю, должны это понимать. Так скажите, что сломаем в сельском хозяйстве? Какую систему мы создадим на том месте, за которое мы боролись 20 лет. Или в промышленности. Вы же поймите, что наши промышленные предприятия нужны только те, которые сегодня работают неплохо и которые завтра смогут хорошо работать. И за большую цену никто не возьмет. Мы предложили цену самого перспективного нашего «Беларуськалия» — $32 млрд. Его стоимость. И специалисты это признают. У нас кто-нибудь купил хоть одну акцию за эту цену? Нет. Я уже как-то публично сказал: даже взятку предлагали миллиарды долларов, только чтобы цена этого «Беларуськалия» была $15-16 млрд. Что я мог предложить и сказать этим людям? Вы хотите этой приватизации? Не со мной. Я не буду делить то, что веками наживалось белорусским народом. Это всегда у славянских народов заканчивается трагедией. Если не революцией, то гражданской войной. Или тем и другим, как частенько это был в истории. Вот мой ответ тем тем горячим головам — реформаторам, которые сегодня толкают меня на реформы под знаком того, что какой рейтинг доверия, почти весь народ за Президента, давай быстренько проведем реформы, давай будем резать по-живому. Я уже дал ответ на это: начнем резать с тех, кто это предлагает. Выдержите – будем думать, что делать дальше. Так тоже не хотят, давайте за счет соседа, за счет народа. Так тоже не пойдет. Вот вам мой ответ: на коренной вопрос, по крайней мере, пока я Президент ближайшие эти пять лет.

В Беларуси удалось создать комфортные условия для жизни и работы, а в центре политики Александра Лукашенко — забота о человеке.

Александр Лукашенко:

Каждый человек у нас находится под защитой закона, а значит — и Президента. Этот принцип незыблем. Только таким образом можно добиться консолидации общества, пробудить в нем созидательную энергию. Этих подходов мы будем придерживаться и в будущем. Я говорил о детях. А теперь скажу о системе стариков. Вы знаете наше отношение к старикам. Это вообще оплот нашей страны. Мы пошли вот этим человеческим путем, поддержав стариков. Вы эту систему хотите сломать? Какой капиталист и богатый буржуй, простите меня за эти классические выражения, будет сегодня за свой счет содержать этих стариков и детей? Только государство способно на это. И государство только тогда может быть государством и считаться государством, и гордиться этим, если оно нормально относится к детям и старикам. Если этого нет — нет государства. Никому не надо это государство, поэтому этот путь незыблем. Обычный человеческий путь. В этом суть социального государства, и мы не можем с него свернуть, потому что мы его только-только создали. Столкнувшись с первыми трудностями, мы сразу начинаем ломать что-то на колене. Умные люди так не делают. У нас умная нация, и она на такие реформы не пойдет.

В Беларуси по-прежнему есть горстка политиков, желающих разжечь огонь внутренней смуты. Характерно, что таких радикалов отвергает не только подавляющее большинство народа, но даже крайне небольшая часть людей, которая не разделяет определенные стратегии власти. То есть эту идеологию их сторонники отвергают. Состоявшиеся выборы в очередной раз доказали самым различным силам и за пределами нашей страны — ставка на силовой захват власти в Беларуси путем цветных революций и площадей провальная. Этому никогда не бывать.

Предстоящие годы должны стать периодом технологической, управленческой и инновационной модернизации. Это предстоит делать сообща органам власти, предприятиям, людям.

Александр Лукашенко:

Экономия, качество и эффективное управление должны стать главным приоритетом. При этом требование о безусловном сохранении рабочих мест и выплате достойных зарплат остается в силе. Перед нами цель - не на словах, а на деле построить инновационную экономику, экономику знаний. В перспективе наша страна должна войти в число наиболее развитых государств. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Беларусь стала одним из самых притягательных мест для инвестиций. Опираясь на сотрудничество с деловыми кругами ведущих стран, кооперационные связи с нашими традиционными партнерами, мы намерены и далее наращивать свой экспорт. При этом активизируем работу по поиску новых рынков сбыта. За последние годы нами приобретен серьезный опыт. Высокоразвитая экономика станет гарантом независимости Беларуси. Мы строим, еще раз подчеркиваю, государство для народа. Поэтому приоритетом останется повышение качества жизни людей. Внедрение всего самого лучшего в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Система здравоохранения, образования будет сохранена, чего бы нам это ни стоило, ибо не будет ни знаний, ни экономики знаний, ни народа.

Особое внимание по-прежнему будет уделено укреплению института семьи, поддержке многодетных родителей, системе кредитования в жилищном строительстве. Новый импульс для развития получат культура, спорт, наука, молодежные программы.

Миролюбивую внешнюю политику Беларуси смогли оценить все государства. Усилия страны по урегулированию украинского конфликта заслужили уважение на международной площадке. И сегодня откровенно звучит о том, что белорусы будут в силу своего менталитета и склада национального характера выстраивать добрые отношения и с Западом, и с Востоком.

Александр Лукашенко:

Нет никаких препятствий для того, чтобы перевернуть страницы прошлого и начать новую историю отношений с чистого листа. Мы готовы к этому и рассчитываем на такую же готовность наших западных партнеров. Благо, что последнее время в этом направлении наметились хорошие перспективы. И при этом хочу заметить: некоторые, услышав или увидев, что мы ведем переговоры с представителями США или Евросоюза, начинают вопить аж до Владивостока: Лукашенко куда-то разворачивается. Как только увидели наши братские теплые отношения с Россией, с нашей родной Украиной, с другими постсоветскими республиками, уже на дыбы становятся на Западе. Да не разрывайте вы нас. Дайте нам спокойно жить на этом клочке земли. Мы обеспечим интересы и Востока, и Запада. Все, чего вы хотите, Беларусь сделает. Только не разрывайте нас, не сталкивайте с Россией, не сталкивайте нас с Западом. Мы никуда не поворачиваем, мы хотим жить на своей земле. Мы хотим, чтобы жизненно важные интересы белорусов были здесь на этом клочке земли. Мы, заметьте, ни на что больше не претендуем. У нас нет жизненно важных интересов, даже в соседних государствах. Мы хотим спокойной и мирной жизни. Но когда нам намекают с Запада держаться подальше от России, я всегда честно говорю: мы не можем быть от России дальше, от Украины, Казахстана, потому что мы родились в одной корзине. Господом предопределено это. Как это можно разорвать?

Да, у нас есть собственная точка зрения, да, у нас есть собственные интересы, и мы не раз это демонстрировали. Но мы произросли из одного корня. Мы — славянское древо. Я с этой идеологией пришел к власти в середине 90-х. Как я от этого могу отречься? Но если нас на Востоке будут толкать против Запада или кто-то будет радоваться санкциям, которые Запад против нас вводит — не дождетесь. Мы будем нормализовывать отношения с Западом, потому что они тоже наши соседи. У нас есть там экономические интересы. Мы сегодня 42% экспорта торгуем в России, а больше 50% — в Евросоюзе. Так как мы от этого можем отказаться? И зачем в это сложное, трудное время на время пытаться нас столкнуть с этой дороги, с этого пути, с этой многовекторной внешней политики, если здесь остался единственный, 800 километров по ширине, коридор, где и Восток и Запад могут спокойно перемещаться и сотрудничать?

С этого момента в истории Беларуси открывается новая страница. И Президент философски замечает — будущее только в наших руках.

Александр Лукашенко:

Уважаемые друзья, я, конечно же, обычный человек. Вы это прекрасно понимаете. Я никогда не пиарил. А если, как некоторые говорили, пиарил, то не было никакой показухи. Если я где-то работаю на субботнике, я беру лопату и работаю на глазах у всех. Если я кувыркаюсь на футбольном, хоккейном поле – как могу, так и кувыркаюсь, меня там никто не делает. Это мое железное правило. Начнешь сегодня пиарить – завтра весь народ разберется, кто ты есть на самом деле, это будет только во вред. Я обычный человек, как и вы. А значит, я могу и ошибаться. Но я всегда ставлю перед собой железную задачу – не допустить при такой власти системных ошибок. Мы их с вами не допустили. Были разные периоды - может, где-то неправильно поступали – пройдет время, история оценит, народ оценит. Но, по-моему, мы их не допустили. Но помните одно: я никогда вас не предам. Я как человек не способен на предательство. Я считаю, что лучше пусть тебя убьют на поле брани, пристрелят, но ты не должен отступить, не должен предать свой народ, свои идеи, все то, что ты обещал народу. Я хочу это с высокой трибуны заявить. Этого не было 20 лет, сколько я служу народу, нашему государству, этого не будет никогда. Я всегда защищал и буду защищать вас и ваших детей. Да, я жесткий человек. Я буду требовать от народа и подчиненных по максимуму. Ибо в этом раздрае мы не выдержим, разорвут на клочки и разнесут. Уже было в начале 90-х: западная Беларусь туда, восточная – сюда. Если кто-то забыл — окунитесь в середину 90-х, посмотрите. И тогда мы в течение одного месяца прекратили эти хитросплетения и эти тенденции. Избрав Президента изъявили о том, что будет вот так. Мы выполнили самое главное перед свом белорусским народом — обязательства. Поэтому вы знайте, если вам действительно не хватит своих сил и вам нужна будет защита государства и Президента, я всегда к вашим услугам.

Я понимаю, что некоторые проголосовали за меня авансом. Это естественно. В президентских выборах особенно. Может, кто-то сомневается, того ли избрали... Вы проголосовали правильно не потому, что я исключительный, самый умный и больше нет. В этом зале достаточно людей, которые могут быть президентами нашей страны. Вы проголосовали правильно, потому, что, проголосовав, мы сегодня никому ничего не должны. Мы не отмывали деньги в предвыборную кампанию, мы обошлись копейками, проводя выборы. Я никому не давал никаких обещаний ни на Востоке, ни на Западе, ни в Америке, ни в Африке. Мы прошли эти выборы независимо, вот эти 20 с лишним лет. Поверьте, это величайшее достояние, когда Президент побеждает благодаря народу, когда его народ избирает, когда не играют роли деньги, когда миллиарды не вкидывают в эту предвыборную кампанию, отмывая и раскладывая по карманам. Это величайшая основа для того, чтобы делать то, что нам нужно для нашего народа. Вот почему этот выбор правильный. И когда вы будете впредь, особенно молодежь, голосовать за своего главу государства, посмотрите, какие деньги и какие люди за ним стоят. У меня нет этих людей и денег, у меня есть только вы, есть белорусский народ. И ему готов и буду служить до последних дней, сколько он мне будет доверять.

В Беларуси сложилась традиция, что после вступления в должность Президент обращается к военнослужащим. Они присягают на верность главнокомандующему и стране. Это часть церемонии прошла на площади Государственного флага. Символическое место для Беларуси.

В своем обращении к военным Президент говорил о долге по защите интересов страны, ее конституционных устоев и территориальной целостности.

Александр Лукашенко:

Как Главнокомандующий Вооруженными Силами превыше всего ставлю своей целью надежную защиту интересов нашей страны, ее конституционных устоев и территориальной целостности.

Окружающий нас мир не стал благополучнее. И это оказывает свое негативное влияние на Беларусь. Но мы обязательно сохраним наше государство. Мы дорожим нашей Родиной. Будем едины, последовательны и настойчивы в созидании, принципиальны и решительны в отстаивании национальных интересов. Мы всегда заявляли, заявляем и будем заявлять: мы никогда никому не угрожали и угрожать не будем. Наша военная цель — защитить свой клочок земли, на котором издревле жила ветвь славянского народа — белорусы — чистая, красивая и образованная нация.

Мы никому не отдадим ни клочка нашей земли, не угрожая нашим соседям и другим государствам. Нам не надо чужого, но и своего не отдадим. Мы должны помнить, не угрожая никому, как говорил великий предок, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Для этого мы прежде всего — люди в погонах. Мы своей жизнью будем защищать свою землю, свои семьи, своих детей, своих родных и любимых.

Участники церемонии были приглашены во Дворец Республики. Вся суть большой церемонии и в его названии — «Вместе в новый день».

Президент поблагодарил единомышленников за поддержку.

Александр Лукашенко:

Выборы для меня закончились накануне выборов, выборы эти будут ваши, вы их должны провести, чтобы никто не показал пальцем в нашу сторону, что мы опять их провели нечестно, что у нас диктатура, никому не дают рот открыть. Я пристальнейшим образом наблюдал за работой в регионах: от деревень до столицы. Где бы я ни был, я был информирован, как идет работа предвыборная. Вы совершили великое дело. Вы сделали это так, как, наварное, никто уже не сможет это повторить. Вы сделали тихо, спокойно. То, что народ пришел тихо и показал, кто в доме хозяин, не значит, что не было той огромной работы, колоссального труда по организации этой предвыборной кампании. Я знаю всех, их несколько тысяч. Я перебирал их списки, я смотрел и думал, как поблагодарить этих людей. Я попросил, чтобы в этот зал сегодня пригласили именно наших людей, наших сторонников, тех людей, которые душой и сердцем прикоснулись к этому великому демократическому действу — выборам главы государства. Я, наверное, не найду тех слов, чтобы поблагодарить всех вас так, чтобы вы почувствовали, как я вам благодарен за то, что вы сделали. И не только потому, что вы способствовали избранию меня Президентом, не в этом дело. Главное, что вы заставили весь мир признать честность наших выборов, вы заставили весь мир говорить о Беларуси.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня, я думаю, каждый человек понимает, что он защищен, социально защищен. Несомненно, правильно было сказано, что каждый должен посмотреть на себя, что мы сделали для того, чтобы нашей стране было еще лучше. И каждый должен понимать: оценить то, что имеет на сегодняшний день и сделать все, чтобы в завтрашнем дне было еще лучше и более достойно.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:

То, что сделано, ни в коем случае нельзя перечеркивать. То, чего мы достигли и добились, в обязательном порядке надо сохранить. Президент говорил еще о том, что надо поступательно, постепенно совершенствоваться, двигаться вперед.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Величественная, такая красивая, еще более похорошевшая Беларусь. Это говорит о том, что на месте Беларусь не стояла все эти годы, двигалась вперед во всех направлениях, несмотря на все трудности.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Всегда Беларусь, во-первых, даже своей стабильностью внутренней, она очень серьезно влияла на то, что происходит на постсоветском пространстве, не говоря уже о том, что Беларусь — это очень инициативный партнер в системе и СНГ, и, конечно же, ОДКБ. Я уже не говорю о том, что высочайший политический потенциал Президента, который может повлиять на урегулирование ситуации не только в Беларуси, но и в других государствах, что и произошло сейчас с Украиной. Вот что такое Беларусь.

Максим Мирный, теннисист, олимпийски чемпион:

То количество арен, которое построилось за последние 5-8 лет, говорит само о себе. То количество медалей, которое наши спортсмены выигрывали на самых крупных стартах… Я по праву могу гордиться нашей страной, потому что все больше и больше за границей я не вынужден объяснять, где Беларусь, как ее правильно писать и так далее. Я рад, что это так и наша молодая страна движется правильным курсом. И ближайшие как минимум 5 лет это изменится.

В этот вечер на одной сцене выступали известные артисты и юные исполнители. Так заведено в Беларуси — возможность проявить себя есть у каждого. Тем более это важно на старте нового этапа. Ключевой месседж Президента звучал именно так — какой Беларусь станет через 5-10 лет зависит в первую очередь от нас самих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.