Рыженков: ООН должна освободиться от диктата со стороны государств, страдающих вседозволенностью

ООН должна освободиться от диктата со стороны отдельных государств, страдающих вседозволенностью и собственной исключительностью. Об этом с трибуны ООН заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Руководитель внешнеполитического ведомства отметил пагубность последствий стагнации современной глобальной экономики, которые вызваны однополярностью принятия решений на международном уровне. Также он открыто назвал основные причины эрозии глобальной системы безопасности и ослабления роли ООН в урегулировании острейших конфликтов и проблем человечества. Министр подчеркнул, что сотрудники Секретариата должны помнить, что они работают в интересах всей Организации, а не в угоду стран своего гражданства, и поэтому обязаны быть объективными, беспристрастными и независимыми.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Незаконные односторонние меры – это, во-первых, незаконные меры. Во-вторых, это меры, которые направлены на сдерживание развития государств, на недопущение доступа к материальным ресурсам, технологиям, влияющие на вопросы передвижения граждан. Мы говорили о том, что эти санкции затрагивают сегодня огромное количество стран, огромное количество населения. Порядка 2,5 миллиарда людей сегодня из более чем 40 стран подвержены этим незаконным ограничительным мерам со стороны ЕС и США. И, конечно, сформировался очень серьезный пул государств, которые отстаивают на всех международных площадках тему противодействия такому феномену.
Руководитель белорусской делегации призвал ООН активнее поддерживать региональные процессы и взаимодействовать с локальными организациями, поскольку регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня. Также на полях Генассамблеи Максим Рыженков провел ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств Ирана и Азербайджана. В ходе переговоров белорусская сторона активно поднимала вопросы глобальных проблем, а также настаивала на развитии сотрудничества на всех направлениях.