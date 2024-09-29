Рыженков: ООН должна освободиться от диктата со стороны государств, страдающих вседозволенностью

ООН должна освободиться от диктата со стороны отдельных государств, страдающих вседозволенностью и собственной исключительностью. Об этом с трибуны ООН заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил пагубность последствий стагнации современной глобальной экономики, которые вызваны однополярностью принятия решений на международном уровне. Также он открыто назвал основные причины эрозии глобальной системы безопасности и ослабления роли ООН в урегулировании острейших конфликтов и проблем человечества. Министр подчеркнул, что сотрудники Секретариата должны помнить, что они работают в интересах всей Организации, а не в угоду стран своего гражданства, и поэтому обязаны быть объективными, беспристрастными и независимыми.