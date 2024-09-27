Белорусская делегация продолжает работу на 79-й сессии Генассамблеи ООН

В Беларуси все способствует единству белорусского общества, основанному на уважении всех национальностей, религий и языков без какой-либо дискриминации. Об этом заявил глава МИД нашей страны на министерской встрече Группы друзей Альянса цивилизаций ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков отметил, что уникальность нашей страны заключается в том, что в Беларуси никогда не было разногласий на расовой, национальной или религиозной почве. И Беларусь готова поделиться своим опытом обеспечения толерантности в обществе. Также глава МИД отметил, что Минск высоко оценивает роль Альянса в миграционной политике. Миграция может внести позитивный вклад в развитие любого общества через культуру, знания, обычаи и традиции. В Беларуси рассматривают миграцию именно с этой точки зрения и всегда уделяют мигрантам пристальное внимание. Затронул министр и тему работы Альянса со средствами массовой информации. Он должен бороться с фальшивыми новостями и сделать СМИ достовернее как источник информации.