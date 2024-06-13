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Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнёрами в различных регионах мира — Сергеенко

13 июня 2024 18:11
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Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнерами в различных регионах мира и выступает за равноправный диалог. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнёрами в различных регионах мира — Сергеенко-1

Скорейшее урегулирование конфликта – неизменная позиция Беларуси, которую наша страна продвигает на международных площадках, – отметил председатель Палаты представителей. При этом в ситуации с Палестиной четко просматривается неспособность ведущих международных организаций разрешить проблемы для того, чтобы сегодня не гибли мирные жители. Более того, некоторые отдельные государства продолжают наращивать политику санкций, тем самым провоцируя новые кризисы и напряженность.

Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнёрами в различных регионах мира — Сергеенко-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Единственной альтернативой в такой ситуации являются объединительные миролюбивые инициативы, созвучные тем, которые предлагает мировому сообществу Беларусь. Война сегодня никому не нужна, никому не нужна сегодня война. Мы хотели бы и желаем скорейшего разрешения этой кровавой ситуации.

В свою очередь палестинская сторона отметила, что такая поддержка крайне важна для арабской страны. К слову, именно гости из Палестины инициировали сегодняшнюю встречу, чтобы в узком кругу обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

# Международная политика # Игорь Сергеенко

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