Анатолий Глаз: «С Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история»

Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией. Об этом заявили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с обвинениями со стороны руководства Армении в адрес Беларуси, а также отзывом на родину их посла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в Ереване и в целом обстановка внутри республики складывается сложная, однако Беларусь не имеет к этому никакого отношения, – подчеркнул пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. 13 июня в МИД вызван представитель посольства Армении. Для консультаций из Еревана также в ближайшее время прибудет руководитель нашей дипмиссии.