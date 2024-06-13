Анатолий Глаз: «С Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история»

Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией. Об этом заявили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с обвинениями со стороны руководства Армении в адрес Беларуси, а также отзывом на родину их посла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Ереване и в целом обстановка внутри республики складывается сложная, однако Беларусь не имеет к этому никакого отношения, – подчеркнул пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. 13 июня в МИД вызван представитель посольства Армении. Для консультаций из Еревана также в ближайшее время прибудет руководитель нашей дипмиссии.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная политика. Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история, а на сегодня еще и взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, сколько бы армянское руководство, внешние игроки к этому не подталкивали. Мы никогда не делали ничего во вред друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей.