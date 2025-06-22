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Сырский объявил о переходе от фортификации к тактике лисьих нор

22 июня 2025 16:39
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Сырский объявил о переходе от фортификации к тактике лисьих нор-0

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пояснил, что изменился подход к строительству оборонительных сооружений – вместо крупных укреплений теперь строятся небольшие траншеи для защиты от беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

Это высказывание было сделано на фоне критики со стороны депутата Рады Марьяны Безуглой по поводу положения дел в Сумской области.

Президент России Владимир Путин, в свою же очередь, заявил, что целью России является защита своих границ, а захват Сум не является приоритетом, хотя такой сценарий не исключен.

Фото: pixabay

# Международная политика

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