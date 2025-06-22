Застряли на Ближнем Востоке из-за конфликта – как дипломаты помогают белорусам?

Эскалацией на Ближнем Востоке обеспокоены и в белорусском Министерстве иностранных дел. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства нашей страны. По мнению дипломатов, такие действия очень опасны и ведут к непредсказуемым последствиям для всего региона. Также МИД призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и прибегнуть к дипломатии и соблюдению международного права, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем временем в эпицентре конфликта остаются белорусские граждане. За их судьбой следят наши дипломаты. А на неделе 23 белоруса смогли вернуться домой. Через границу с Азербайджаном их удалось эвакуировать из Ирана. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто столкнулся с войной лицом к лицу.

Роман занимается продвижением техники «Гомсельмаша», командировки по всему миру – на экспортной карте предприятия почти 30 стран. Включая Иран. Именно там специалиста застал день, который уже окрестили точкой невозврата – 13 июня.

Роман Стрижак, заместитель начальника управления технического и сервисного обслуживания продукции предприятия «Гомсельмаш»:

В один миг пришли новости, что Израиль нанес удар. Ближайшая ракета, которая упала возле нас – это было около 70 километров, город Шираз. Я в основном ориентировался на то, как ведут себя люди в городе. Все вели себя спокойно: выезжали вечером на пикники, в принципе не было поводов для паники. На жизни отдельных городов пятничный обмен ударами не отразился – разве что жители погрузились в напряженное ожидание: когда небо снова озарят смертоносные вспышки и насколько близко? В дипломатической среде тем временем разворачивалась совсем другая ситуация. Дипмиссия не ждала, а действовала.

Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:

С самого начала возникновения кризисной ситуации наше посольство в Тегеране совместно с посольством в Азербайджане, в Армении, с российскими коллегами, присутствующими в стране, а также в Туркменистане, начало прорабатывать все возможные маршруты эвакуации белорусских граждан.

Вместе с тем собирались списки эвакуации: за помощью обратилось порядка 200 белорусов. Первая группа из 8 человек покинула страну через контрольно-пропускной пункт «Агарак», Армения. Вторая – еще 23 человека – выехали через Азербайджан. Роман с коллегами воспользовался этим же маршрутом: добирались на машине, впереди было 1 600 километров и несколько пробок. Путь занял больше суток. Роман Стрижак:

Всю дорогу нас курировал наш консул, говорил по каким дорогам ехать, какие дороги и города объезжать, какие более опасные. Одним из таких мест, в котором мы остановились, был Тегеран. Мы ехали по объездной дороге, люди начали эвакуацию, позже она усилилась, начался большой отток людей из города. Дорога через Армению – самый простой вариант эвакуации, отмечают в белорусском посольстве. Нам не нужна виза, между Ереваном и Минском прямое авиасообщение. На КПП Азербайджана правила чуть сложнее. Нужны дополнительные согласования. И посольства их добились: суть дипломатической работы – уметь договариваться. На 19 июня из Ирана эвакуировали 37 белорусских граждан. Дипломатическое представительство находится в постоянном контакте с теми, кто по-прежнему хочет покинуть страну.