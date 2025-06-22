От атмосферы 21 июня 1941-го до первых выстрелов 22-го. Как оживает история в Брестской крепости?

22 июня 1941-го – ровно 84 года назад – началась Великая Отечественная война. Ранним утром немецкие войска пересекли границу Советского Союза. Первыми под удар попали белорусские города, в том числе Брест и Брестская крепость, где каждый год в ночь на 22 июня проходят памятные мероприятия, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с брестчанами вспоминает те страшные события и вся Беларусь. О подвиге защитников крепости расскажет Кристина Протосавицкая.

Ему 9 лет, и это его первая военно-историческая реконструкция в Брестской крепости. А ему 75, и это его 14-я из 14-ти состоявшихся на Кобринском укреплении. В этой смене поколений то самое трепетное, к чему призывают из года в год организаторы масштабного военного действа, едва ли не единственного в мире в исторически точном времени и месте.

Егор Казаков, участник военно-исторической реконструкции (Беларусь):

Я сын командира, полковника. Буду бегать с командиром. Выполнять разные приказы, носить боеприпасы и, конечно же, убегать от снарядов и защищаться.

Виктор Пенза, участник военно-исторической реконструкции (Беларусь):

Мои родители, участники войны, похоронены на Гарнизонном кладбище. Это одна из главных причин. Каждый год вроде одинаково и неодинаково. Во-первых, разные люди приезжают. 14 лет назад их некоторых не было на свете, понимаете? Идешь по Брестской крепости, и себе это все представляешь. Как оно было, как оно могло быть, почему так произошло.

В лагере реконструкторов на укреплениях Брестской крепости будто открывается портал во времени. Не играют, а проживают этот рубеж между 21 и 22 июня. Поверь сам, если хочешь, чтобы тронуло сердца десятков тысяч.

Александр Казаков, член военно-исторического клуба «Гарнизон»:

Здесь будет осуществляться порядок согласно уставу 1939 года. Все будут ходить только по форме, отдавать воинское приветствие. Из удобств будет только холодная и питьевая вода. Все остальное, приготовление пищи на костре в соответствии с эпохой того времени, начиная от Вермахта и заканчивая Красной армией и гражданскими. Мы занимаемся вот этим для того, чтобы помнили. И это стремление людей – соответствовать той эпохе. Мы стараемся показать, насколько это было страшно, важно.

Точно как и 84 года назад, с субботы на воскресенье, случился тот самый кровавый рассвет 22 июня 1941-го. Вместо 8 часов на штурм последовал месяц обороны Брестской крепости защитниками. В 80-ю годовщину Великой Победы время возвращает потомков в те события точь-в-точь. 45 тысяч брестчан и гостей с одной стороны и свыше 450 реконструкторов из 5 стран – с другой. В воздухе повис запах пороха, а земля Кобринского укрепления содрогается и не раз. А чтобы эффект погружения усилить, в ход идут раритетные мотоциклы, танк, самолет. В ответ канонадам выстрелов – ливень слез.

Конечно, нам очень страшно. Мы испытываем боль невероятную за тех, кто погиб. Мы как будто проживаем это сами. Ну, вы видите, наши слезы, они неподдельные, они настоящие. То есть мы каждый год переживаем и скорбим за тех, кто погиб здесь, на этой земле. И, конечно, у нас великая благодарность за наших защитников, которые защитили нашу Родину и отдали свои жизни. Мы будем помнить всегда.