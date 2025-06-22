Направление, которому нет аналогов! В Гродненском колледже начнут готовить будущих повелителей звука

На неделе в Беларуси началась вступительная кампания в колледжи. Как показывает опыт прошлых лет, такой вид обучения достаточно популярен среди девятиклассников. Около половины из них вместо школы выбирают колледж, и в 2025 году для получения среднего специального образования планируют принять около 39 тысяч ребят, для профессионально-технического – 28 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие специальности популярны и что нового предлагают абитуриентам – трудовые и учебные перспективы изучила Анна Корольчук.

Без преувеличения – профессия мечты для сладкоежек! Новая квалификация белорусских колледжей – изготовитель мармеладно-пастилочных изделий. Обучать профильных специалистов будут в Бобруйске и в Наровле, под потребность местных предприятий. Пищевая промышленность в Беларуси развивается, очевидно, нужны новые кадры.

Мария Никитенко, и. о. директора – заместитель директора предприятия «Красный мозырянин»:

Конечно же, молодежь мы очень ждем. Очень рады тому, что удалось наконец-то открыть в нашем учебном местном заведении направление изготовителей конфетно-мармеладной продукции и наладчиков, которые будут обслуживать наши линии старые, новые. Принимать документы от абитуриентов в Наровлянском колледже начали 15 июня. К новому учебному году планируют зачислить 90 молодых людей: по 30 на каждую из трех предлагаемых специальностей.

Виктор Предченко, директор Наровлянского государственного колледжа:

В этом году мы ввели две новые специальности. Это наладчик оборудования в пищевой промышленности – одна специальность, а вторая – это изготовитель мармеладно-пастилочных изделий. Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий – эта специальность впервые введена в Республике Беларусь. Еще одно направление, которому нет аналогов в системе среднего специального образования страны. В Гродненском гуманитарном колледже с 2025 года будут готовить будущих повелителей звука и микшерного пульта.

Вовсе не обязательно иметь за плечами музыкальную школу, самородки приветствуются. Главное – хороший слух и вокал. Тогда мечта учиться на специальности «дизайн звуковой среды» станет реальностью. Учащийся обретет сразу две профессии: техник-звукооператор и учитель. Вступительная кампания здесь стартует в конце июля, но от абитуриентов уже шквал звонков. Ведь на рынке труда на таких профессионалов есть запрос: от написания музыкального сопровождения к кинофильмам до работы в IT-пространстве.